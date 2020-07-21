Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе. За последние пять лет лишь в 2016 году этот показатель был выше — 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).

Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года

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