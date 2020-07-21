Коронавирус
РБКОценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе. За последние пять лет лишь в 2016 году этот показатель был выше — 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).
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Политика
Зариф передал послание от президента Ирана Путину
Зариф передал послание от президента Ирана Роухани президенту РФ Путину - Лавров.
ТАСС 11:39
Политика
В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в пятерку крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.
РИА Новости 05:34
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
Происшествия
Раскрыто настоящее имя террориста, захватившего автобус в Луцке
В сети появилась фотография паспорта преступника, который сегодня утром, 21 июля, захватил автобус с людьми в заложники, в центре украинского города Луцк.
Комсомольская правда 11:40
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
Очередное тестирование хоккейного клуба ЦСКА прошло 21 июля.
Российская газета 11:44
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики главы региона
Газета.Ru вчера в 16:18
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Космос
Археолог нашел на Марсе древние руины неизвестного происхождения
В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Фургал оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал спокойно отнесся к тому, что временно исполняющим обязанности главы региона назначили Михаила Дегтярева.
БИЗНЕС Online 09:58
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news вчера в 14:07
Общество
Луцкий террорист поставил ультиматум Зеленскому и дал ему полчаса
Максим Кривош (Плохой), захвативший утром 21 июля автобус с заложниками в Луцке Волынской области, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского в течение получаса записать и опубликовать специальное видео.
Украина.ру 11:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
Ведомости 06:40
Космос
Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца
Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
REGNUM 18 июля в 08:20
Культура
Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса
Вслед за списком самых популярных оригинальных полнометражных фильмов, Netflix, который ранее на эту тему упорно секретничал, раскрыл и "хит-парад" своих сериалов.
Российская газета 08:43
Путешествия
Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции
После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты 11:08
Общество
Испанские врачи обнаружили ранний симптом коронавируса
Evo-rus.com 08:18
Футбол
«Зенит» обыграет «Ростов» в 30-м туре РПЛ 22 июля
Матч 30-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 03:51
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам
Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Финансы
Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро
Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
Интерфакс 09:04
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Встреча президентов Украины и России в Крыму в настоящее время невозможна, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 11:46
Общество
Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России
Концерт Мадонны в Петербурге состоялся в августе, причем певица заранее сообщила на официальном сайте, что планирует поддержать ЛГБТ-сообщество и не замалчивать проблему.
РБК 03:56
Космос
SpaceX впервые поймала обе части обтекателя Falcon 9 после запуска
Впервые в истории SpaceX удалось поймать обе части обтекателя Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде.
Популярная механика 02:11
Футбол
«Реал» намерен предложить Зидану бессрочный контракт
Мадрид, 21 июля 2020, 14:48 — REGNUM Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен предложить главному тренеру Зинедину Зидану бессрочный контракт.
REGNUM 07:48
Футбол
«Астон Вилла» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:15
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:15 по московскому времени.
Sports.ru 06:55