Коронавирус

РБКРБКОценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года

Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе. За последние пять лет лишь в 2016 году этот показатель был выше — 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир» (есть у РБК).
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«Ромир»: 60% россиян ощутили влияние кризиса

CRN/RE11:35

Опрос: Большинство россиян уверены, что страна находится в кризисе

Росбалт11:32

Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года

РБК11:00
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Зариф передал послание от президента Ирана Путину

Зариф передал послание от президента Ирана Роухани президенту РФ Путину - Лавров.
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В Кремле заявили о переносе задачи войти в пятерку крупнейших экономик

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
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Происшествия

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Общество

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В поле зрения археолога попала разрушенная конструкция с блоками длиной более 40 м и шириной 20 м, выполненная из металла и имеющая несколько отверстий.
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Общество

Фургал оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал спокойно отнесся к тому, что временно исполняющим обязанности главы региона назначили Михаила Дегтярева.
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Рудковская и Плющенко ждут ребенка

"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
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Общество

Луцкий террорист поставил ультиматум Зеленскому и дал ему полчаса

Максим Кривош (Плохой), захвативший утром 21 июля автобус с заложниками в Луцке Волынской области, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского в течение получаса записать и опубликовать специальное видео.
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Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ

Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ, где он станет ведущим нового семейного шоу "Ты как я", сообщили РИА Новости в пресс-службе телекомпании.
РИА Новости 07:08
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Политика

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней начиная с 2021 г. Решение о сроке голосования в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, говорится на сайте Госдумы.
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Космос

Зонд Solar Orbiter передал первые снимки, сделанные вблизи Солнца

Париж, 18 июля 2020, 15:20 — REGNUM Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) получили первые снимки Солнца, сделанные космическим аппаратом Solar Orbiter во время прохода вблизи звезды.
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Netflix опубликовал список самых популярных сериалов сервиса

Вслед за списком самых популярных оригинальных полнометражных фильмов, Netflix, который ранее на эту тему упорно секретничал, раскрыл и "хит-парад" своих сериалов.
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Туристы из РФ пока не смогут разместиться в недорогих отелях Турции

После возобновления авиасообщения между Россией и Турцией трёхзвездочные и четырёхзвездочные турецкие гостиницы могут оказаться недоступными для российских туристов, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.
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Общество

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Футбол

«Зенит» обыграет «Ростов» в 30-м туре РПЛ 22 июля

Матч 30-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» начнется в 19:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам

Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
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Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

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Финансы

Рубль днем продолжил активно расти к доллару и евро

Доллар и евро заметно дешевеют на Московской бирже во вторник днем; рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивному внешнему фону и уверенно дорожающей нефти, не обращая при этом внимания на санкционные новости.
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Происшествия

Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»

Газета.Ru 10:51
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Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
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Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Встреча президентов Украины и России в Крыму в настоящее время невозможна, уверен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

Концерт Мадонны в Петербурге состоялся в августе, причем певица заранее сообщила на официальном сайте, что планирует поддержать ЛГБТ-сообщество и не замалчивать проблему.
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SpaceX впервые поймала обе части обтекателя Falcon 9 после запуска

Впервые в истории SpaceX удалось поймать обе части обтекателя Falcon 9 после запуска с мыса Канаверал во Флориде.
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Футбол

«Реал» намерен предложить Зидану бессрочный контракт

Мадрид, 21 июля 2020, 14:48 — REGNUM Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен предложить главному тренеру Зинедину Зидану бессрочный контракт.
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«Астон Вилла» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:15

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