На лайнере Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США

Самолет Qatar Airways в пятницу вывез из Кабула 19 граждан США; еще двое американцев и 11 человек, имеющих право на проживание на территории США, покинули Афганистан по земле, через пограничный переход с одной из соседних стран, сообщает Белый дом.