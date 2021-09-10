Будьте в Плюсе

Оценка исполнения бюджета РФ в августе показала дефицит после профицита в июне-июле

Федеральный бюджет РФ в августе, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом в размере 100,843 млрд рублей после профицита в июне и июле, в январе-августе зафиксирован профицит 934,432 млрд рублей, сообщил Минфин.
Интерфакс
Профицит бюджета в январе - июле, предварительно, составлял 890,298 млрд руб.
ТАСС
Доходы бюджета за восемь месяцев составили 15,69 трлн рублей или 83,6% к общему объему доходов, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
ТАСС
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-август 9,904 триллиона рублей, или 81,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 4,144 триллиона рублей (83,1% к прогнозу).
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Профицит бюджета России за восемь месяцев приблизился к триллиону рублей
Парламентская газета17:47
Минфин: профицит бюджета России в январе-августе составил 934 миллиардов рублей
ПРАЙМвчера в 11:49
Профицит бюджета РФ за январь-август предварительно составил 934 млрд рублей
Finam.Ruвчера в 12:04
Минфин оценил исполнение бюджета РФ за январь-август 2021 года
REGNUMвчера в 12:02
Минфин: профицит федерального бюджета достиг 934,432 млрд рублей
Smotrim.ruвчера в 12:31
Оценка исполнения бюджета РФ в августе показала дефицит после профицита в июне-июле
Интерфаксвчера в 11:48
Минфин: профицит бюджета РФ в январе - августе приблизился к триллиону рублей
ТАССвчера в 11:45

Интересное

В США выяснили, что COVID-вакцинация в 11 раз снижает риск умереть при заражении

Люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Интерфаксвчера в 14:53

На лайнере Qatar Airways Кабул покинули 19 граждан США

Самолет Qatar Airways в пятницу вывез из Кабула 19 граждан США; еще двое американцев и 11 человек, имеющих право на проживание на территории США, покинули Афганистан по земле, через пограничный переход с одной из соседних стран, сообщает Белый дом.
Интерфаксвчера в 15:00

Цены производителей в США растут, Apple падает после решения по магазину приложений

10 сентября Reuters - Уолл-стрит была смешанной в пятницу, так как инвесторы взвешивали признаки более высокой инфляции, в то время как Apple Inc рухнула после неблагоприятного судебного решения, связанного с ее магазином приложений.
Русская Планетавчера в 14:45