Федеральный бюджет РФ в августе, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом в размере 100,843 млрд рублей после профицита в июне и июле, в январе-августе зафиксирован профицит 934,432 млрд рублей, сообщил Минфин.
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за январь-август 9,904 триллиона рублей, или 81,2% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2021 год; Федеральная таможенная служба — 4,144 триллиона рублей (83,1% к прогнозу).
Люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на результаты исследования американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Самолет Qatar Airways в пятницу вывез из Кабула 19 граждан США; еще двое американцев и 11 человек, имеющих право на проживание на территории США, покинули Афганистан по земле, через пограничный переход с одной из соседних стран, сообщает Белый дом.
10 сентября Reuters - Уолл-стрит была смешанной в пятницу, так как инвесторы взвешивали признаки более высокой инфляции, в то время как Apple Inc рухнула после неблагоприятного судебного решения, связанного с ее магазином приложений.