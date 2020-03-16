Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

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