Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОчереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
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СМИ рассказали об огромных очередях на границе Украины и Польши

Известия00:02

Бегущие от коронавируса украинцы создали очередь на границе с Польшей

Российская газетавчера в 23:25

СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы

РИА Новостивчера в 21:27

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ruвчера в 23:12

Бегущие на родину от коронавируса украинские гастарбайтеры штурмуют границу

Московский Комсомолецвчера в 22:31

СМИ: украинцы штурмуют границу Польши, пытаясь попасть домой

РЕН ТВвчера в 21:55

СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

РБКвчера в 23:13
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ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
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Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи

Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.
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Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
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Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
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Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 01:25
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
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В США объяснили создание российского «Бурака-М»

Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Lenta.ru вчера в 17:04
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Политика

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая

Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Газета.Ru вчера в 15:20
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Общество

Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат

В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.
РИА Новости 02:05
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Экономика

В России могут разработать «цифровой» налог

Эксперты ЦСР опасаются, что страны могут не прийти к единому решению или предложения ОЭСР останутся рекомендациями для бизнеса, но тогда пострадают российский бюджет и компании, которым приходится платить налоги с оказываемых в России услуг.
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (28-0-0) в Инстаграм написал интересную фразу, которая, можно предположить, относится к его предстоящему бою с американцем Тони Фергюсоном (25-3-0).
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Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Газета.Ru вчера в 18:26
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Жена подговорила любовника коварно убить мужа и попалась

В Сингапуре вынесли приговор мужчине и его любовнице, замышлявшим коварно убить ее мужа.
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Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM вчера в 01:14
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National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
РИА Новости вчера в 04:18
Политика

Мишустин сформировал координационный совет по борьбе с коронавирусом

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сформировал координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19 и лично стал у его руля.
ФАН 14 марта в 15:21
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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

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ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки

ВОЗ сообщает, что за 15 марта в мире число зараженных коронавирусом COVID-2019 увеличилось на 10982 человека, умерли 343 больных.
Pravda.Ru вчера в 19:39
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
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Потапенко предрек поражение России в ею же объявленной нефтяной войне

Сечин заверил Путина, что взамен Россия займет место сланцевиков в Европе, когда те разорятся.
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RT на русском 13 марта в 12:37
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В Турции: Украинские войска серьёзно усилились с приобретением БПЛА Bayraktar TB2

На турецком телеканале TRT Haber вышел материал, в котором рассказывается о росте запросов на приобретение беспилотных летательных аппаратов Bayraktar после их массового применения ВВС Турции в небе сирийской провинции Идлиб.
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В Кемерове сообщили об улучшении состояния заболевших коронавирусом

Состояние жителей Кемерова, у которых подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, за прошедшие сутки улучшилось.
Известия 01:29
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