Коронавирус
Газета.RuОчереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
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Бегущие на родину от коронавируса украинские гастарбайтеры штурмуют границу
Московский Комсомолецвчера в 22:31
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Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Шоу-бизнес
Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи
Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина тайно вышла замуж
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
Происшествия
Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Общество
Российские торговые сети создают запас продуктов
Армия и оружие
В США объяснили создание российского «Бурака-М»
Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»
Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Общество
Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат
В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Армия и оружие
Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО
Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
Экономика
В России могут разработать «цифровой» налог
Эксперты ЦСР опасаются, что страны могут не прийти к единому решению или предложения ОЭСР останутся рекомендациями для бизнеса, но тогда пострадают российский бюджет и компании, которым приходится платить налоги с оказываемых в России услуг.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (28-0-0) в Инстаграм написал интересную фразу, которая, можно предположить, относится к его предстоящему бою с американцем Тони Фергюсоном (25-3-0).
Шоу-бизнес
Сыгравшая «девушку Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Происшествия
Жена подговорила любовника коварно убить мужа и попалась
В Сингапуре вынесли приговор мужчине и его любовнице, замышлявшим коварно убить ее мужа.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Армия и оружие
National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
Политика
Мишустин сформировал координационный совет по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сформировал координационный совет по противодействию коронавирусу COVID-19 и лично стал у его руля.
Общество
ВОЗ: 11 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки
ВОЗ сообщает, что за 15 марта в мире число зараженных коронавирусом COVID-2019 увеличилось на 10982 человека, умерли 343 больных.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Экономика
Потапенко предрек поражение России в ею же объявленной нефтяной войне
Сечин заверил Путина, что взамен Россия займет место сланцевиков в Европе, когда те разорятся.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Армия и оружие
В Турции: Украинские войска серьёзно усилились с приобретением БПЛА Bayraktar TB2
На турецком телеканале TRT Haber вышел материал, в котором рассказывается о росте запросов на приобретение беспилотных летательных аппаратов Bayraktar после их массового применения ВВС Турции в небе сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
В Кемерове сообщили об улучшении состояния заболевших коронавирусом
Состояние жителей Кемерова, у которых подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, за прошедшие сутки улучшилось.