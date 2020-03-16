Коронавирус
Газета.RuОчереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
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Бегущие на родину от коронавируса украинские гастарбайтеры штурмуют границу
Московский Комсомолецвчера в 22:31
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Происшествия
Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре
Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
Общество
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
Политика
Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году
Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Футбол
Фанаты «Торпедо» назвали Игнашевича «троянским конём»
На матче с «Текстильщиком» (0:0) фанаты вывесили баннеры, на которых было написано «От работы кони дохнут», «Бойтесь армейцев, дара приносящих» и «Игнашевич – троянский конь».
Общество
Оренбуржцев перестанут пускать в Казахстан без загранпаспортов
Власти республики Казахстан запретили россиянам и гражданам Киргизии пересекать границы их страны без наличия загранпаспорта.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Экономика
Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд
Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Общество
За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%
Минкомсвязь против предоставления операторам связи компенсаций за доступ к социально значимым сайтам, заявил журналистам министр Максут Шадаев 11 марта.
Здоровье
Минздрав Бурятии: больных коронавирусом в Улан-Удэ не обнаружено
Пресс-служба Минздрава Бурятии опровергла слухи о том, что вчера, 15 марта, в Улан-Удэ обнаружили первого заболевшего коронавирусом.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Кино
Студии отменяют крупные кинопремьеры из-за коронавируса
Ведущие голливудские студии объявили о переносе мировых премьер нескольких крупных релизов, запланированных на март – апрель нынешнего года.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Общество
Глава Барнаула назначил заместителем по экономике финансиста из АлтГУ
Заместителем главы Барнаула по экономике станет финансист Мария Кулагина, стало известно "ТОЛКу".
Общество
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Авто
Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100
Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
Общество
В Новосибирской области введут свободное посещение школ
В свою очередь министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук пояснил, что сегодня, 16 марта, будет издан приказ о свободном посещении образовательных учреждений.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров
Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.