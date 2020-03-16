Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОчереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
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СМИ рассказали об огромных очередях на границе Украины и Польши

Известия00:02

Бегущие на родину от коронавируса украинские гастарбайтеры штурмуют границу

Московский Комсомолецвчера в 22:31

СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

РБКвчера в 23:13

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ruвчера в 23:12

Бегущие от коронавируса украинцы создали очередь на границе с Польшей

Российская газетавчера в 23:25

СМИ: украинцы штурмуют границу Польши, пытаясь попасть домой

РЕН ТВвчера в 21:55

СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы

РИА Новостивчера в 21:27
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Происшествия

Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц.
ТАСС вчера в 23:33
Общество

В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине

Более 500 человек, недавно прибывших в Новосибирскую область из неблагополучных по коронавирусу стран мира, находятся под наблюдением на карантине, случаев коронавируса в регионе нет, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замгубернатора региона Сергей Нелюбов.
РИА Новости 00:35
Политика

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Футбол

Фанаты «Торпедо» назвали Игнашевича «троянским конём»

На матче с «Текстильщиком» (0:0) фанаты вывесили баннеры, на которых было написано «От работы кони дохнут», «Бойтесь армейцев, дара приносящих» и «Игнашевич – троянский конь».
Чемпионат вчера в 22:36
Общество

Оренбуржцев перестанут пускать в Казахстан без загранпаспортов

Власти республики Казахстан запретили россиянам и гражданам Киргизии пересекать границы их страны без наличия загранпаспорта.
Orenday.ru 14 марта в 06:08
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 14 марта в 05:43
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Экономика

Власти предложили закупить мусорные баки для регионов на ₽12 млрд

Зачем регионам новые контейнеры "На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб.", — сказал представитель Минприроды.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
Общество

За бесплатный доступ к сайтам абоненты доплатят 20%

Минкомсвязь против предоставления операторам связи компенсаций за доступ к социально значимым сайтам, заявил журналистам министр Максут Шадаев 11 марта.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Здоровье

Минздрав Бурятии: больных коронавирусом в Улан-Удэ не обнаружено

Пресс-служба Минздрава Бурятии опровергла слухи о том, что вчера, 15 марта, в Улан-Удэ обнаружили первого заболевшего коронавирусом.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 19:50
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты вчера в 19:54
Кино

Студии отменяют крупные кинопремьеры из-за коронавируса

Ведущие голливудские студии объявили о переносе мировых премьер нескольких крупных релизов, запланированных на март – апрель нынешнего года.
Sostav.ru вчера в 23:20
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru вчера в 13:47
Общество

Глава Барнаула назначил заместителем по экономике финансиста из АлтГУ

Заместителем главы Барнаула по экономике станет финансист Мария Кулагина, стало известно "ТОЛКу".
Толк 13 марта в 04:14
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Авто

Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100

Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.
Дни24 вчера в 10:46
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 14 марта в 12:34
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличии коронавируса от гриппа

В Роспотребнадзоре решили растолковать россиянам, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа.
Shraibikus News 14 марта в 14:06
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
iXBT.com вчера в 16:42
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Армия и оружие

National Interest назвал российский Су-35 угрозой для истребителей США

National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой для самолетов F-15, F-18 и F-35, которые находятся на вооружении ВВС США.
РЕН ТВ вчера в 06:07
Общество

В Новосибирской области введут свободное посещение школ

В свою очередь министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук пояснил, что сегодня, 16 марта, будет издан приказ о свободном посещении образовательных учреждений.
Родные берега (Новосибирск) вчера в 13:03
Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 20 млн просмотров

Клип рейв-группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020», набрал 20 млн просмотров.
RT на русском вчера в 11:07
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
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