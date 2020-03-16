Коронавирус
REGNUMУкраинцы выстроились в очередь на границе с Польшей
Киев, 16 марта 2020, 08:17 — REGNUM Тысячи желающих вернуться из Польши домой украинцев оказались заблокированными на границе из-за введенных Варшавой в связи с коронавирусом ограничений, сообщает «Європейська правда».
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Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Общество
Американцы скупают оружие из-за коронавируса
Жители США массово скупают огнестрельное оружие и наборы для выживания на фоне распространяющегося коронавируса.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Армия и оружие
Украина начала применять турецкие ударные дроны Bayraktar TB2, зарекомендовавшие себя в Сирии
Журналисты отмечают, что турецкие Bayraktar TB2 зарекомендовали себя с наилучшей стороны во время военной операции Турции под названием "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб, когда дроны наносили удары по позициям сирийских правительственных силы, уничтожая в том числе и военную технику противника.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Более 500 человек в Новосибирской области отправили на карантин
Новосибирск, 16 марта 2020, 08:30 — REGNUM Под наблюдением врачей в Новосибирский области из-за распространения коронавируса находятся 543 человека.
Общество
В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса
Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Общество
Газпром остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля
Компания «Газпром» остановила газопровод «Сила Сибири», по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля, сообщило управление информации газового холдинга.
Здоровье
В Коми отменили диспансеризацию и профосмотры из-за коронавируса
Из-за коронавируса отменили все профилактические мероприятия в больнице, сообщает сайт правительства региона.
Путешествия
Названы доступные в условиях коронавируса страны для отдыха россиян
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали пляжные страны, доступные для отдыха в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Экономика
Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом
Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
Первый канал начал снимать программы без зрителей
Первый канал из-за коронавируса с 16 марта начал снимать передачи без зрителей, сообщили в пресс-службе телекомпании.
Общество
Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой
Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Коронавирус может передаваться через наличные деньги
Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
Общество
Студентов в России рекомендовали переводить на дистанционное обучение
Российским вузам рекомендовано переводить студентов на дистанционное обучение.
Армия и оружие
Золотов вручил медаль главе саратовской Росгвардии
Начальника управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майора Геннадия Макарова наградили медалью «Генерала армии Яковлева».
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Космос
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
Политика
Константин Лекомцев сложил полномочия депутата городской думы
Депутат Саратовской городской думы Константин Лекомцев («Единая Россия») написал заявление о сложении полномочий.
Политика
Терешкова переговорила с Путиным после ее выступления в Госдуме
Депутат Госдумы Валентина Терешкова призналась, что ей удалось пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как она предложила поправку, позволяющую действующему лидеру участвовать в новых выборах.