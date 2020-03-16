Киев, 16 марта 2020, 08:17 — REGNUM Тысячи желающих вернуться из Польши домой украинцев оказались заблокированными на границе из-за введенных Варшавой в связи с коронавирусом ограничений, сообщает «Європейська правда».

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

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