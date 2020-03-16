Коронавирус

REGNUMREGNUMУкраинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

Киев, 16 марта 2020, 08:17 — REGNUM Тысячи желающих вернуться из Польши домой украинцев оказались заблокированными на границе из-за введенных Варшавой в связи с коронавирусом ограничений, сообщает «Європейська правда».
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СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

РБКвчера в 23:13

На границе Украины и Польши образовались огромные очереди

Говорит Москва00:22

СМИ рассказали об огромных очередях на границе Украины и Польши

Известия00:02

Бегущие от коронавируса украинцы создали очередь на границе с Польшей

Российская газетавчера в 23:25

На границе Польши и Украины образовались огромные очереди

Газета.Ru04:56

СМИ: украинцы штурмуют границу Польши, пытаясь попасть домой

РЕН ТВвчера в 21:55

СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы

РИА Новостивчера в 21:27
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Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Ведомости 05:05
Общество

Американцы скупают оружие из-за коронавируса

Жители США массово скупают огнестрельное оружие и наборы для выживания на фоне распространяющегося коронавируса.
iReactor 03:43
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Политика

Россия закрыла границу с Белоруссией

Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Интерфакс 02:36
Армия и оружие

Украина начала применять турецкие ударные дроны Bayraktar TB2, зарекомендовавшие себя в Сирии

Журналисты отмечают, что турецкие Bayraktar TB2 зарекомендовали себя с наилучшей стороны во время военной операции Турции под названием "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб, когда дроны наносили удары по позициям сирийских правительственных силы, уничтожая в том числе и военную технику противника.
Российский Диалог 14 марта в 14:42
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

Более 500 человек в Новосибирской области отправили на карантин

Новосибирск, 16 марта 2020, 08:30 — REGNUM Под наблюдением врачей в Новосибирский области из-за распространения коронавируса находятся 543 человека.
REGNUM 01:30
Общество

В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса

Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
RT на русском вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Газпром остановил «Силу Сибири» на профилактику до 1 апреля

Компания «Газпром» остановила газопровод «Сила Сибири», по которому газ идет на Дальний Восток и в Китай, на профилактические работы до 1 апреля, сообщило управление информации газового холдинга.
Взгляд.ру 03:45
Здоровье

В Коми отменили диспансеризацию и профосмотры из-за коронавируса

Из-за коронавируса отменили все профилактические мероприятия в больнице, сообщает сайт правительства региона.
Невские Новости 05:14
Происшествия

В Петербурге осудили мужчину, который выбросил собаку из окна

ТАСС 04:18
Хоккей

«Барыс» отказался участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

РБК 04:02
Путешествия

Названы доступные в условиях коронавируса страны для отдыха россиян

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали пляжные страны, доступные для отдыха в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:46
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Экономика

Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 04:00
Общество

Первый канал начал снимать программы без зрителей

Первый канал из-за коронавируса с 16 марта начал снимать передачи без зрителей, сообщили в пресс-службе телекомпании.
Интерфакс 04:33
Общество

Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой

Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
ProstoProSport 14 марта в 23:50
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Общество

Коронавирус может передаваться через наличные деньги

Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
КП - Кубань 01:46
Общество

Студентов в России рекомендовали переводить на дистанционное обучение

Российским вузам рекомендовано переводить студентов на дистанционное обучение.
BFM.ru вчера в 13:15
Армия и оружие

Золотов вручил медаль главе саратовской Росгвардии

Начальника управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майора Геннадия Макарова наградили медалью «Генерала армии Яковлева».
FreeNews-Volga 14 марта в 05:17
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Музыка

В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

Москва 24 00:53
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Космос

НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway

НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
РИА Новости 14 марта в 04:50
Армия и оружие

The Drive объяснило создание российского буя «Бурак-М»

Известия 04:53
Политика

Константин Лекомцев сложил полномочия депутата городской думы

Депутат Саратовской городской думы Константин Лекомцев («Единая Россия») написал заявление о сложении полномочий.
Четвертая Власть 03:12
Политика

Терешкова переговорила с Путиным после ее выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова призналась, что ей удалось пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как она предложила поправку, позволяющую действующему лидеру участвовать в новых выборах.
Радио Sputnik 05:10
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