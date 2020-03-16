Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОчереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей.
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СМИ рассказали об огромных очередях на границе Украины и Польши

Известия00:02

Бегущие от коронавируса украинцы создали очередь на границе с Польшей

Российская газетавчера в 23:25

СМИ: украинцы штурмуют границу Польши, пытаясь попасть домой

РЕН ТВвчера в 21:55

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ruвчера в 23:12

Бегущие на родину от коронавируса украинские гастарбайтеры штурмуют границу

Московский Комсомолецвчера в 22:31

СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши

РБКвчера в 23:13

СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы

РИА Новостивчера в 21:27
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Музыка

Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров

РИА Новости 13 марта в 22:12
Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях

Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Политика

Путин создал рабочую группу по противодействию коронавирусу

В деятельность рабочей группы Путин рекомендовал принять участие главам регионов, где были выявлены случаи коронавируса.
Inkazan 02:48
Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Ведомости вчера в 21:15
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 20:19
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Игры

Deep Sky Derelicts: Definitive Edition выйдет уже 24 марта

Издательство 1C Entertainment и студия Snowhound Games объявили, что Deep Sky Derelicts: Definitive Edition выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC уже 24 марта.
Игромания.ру 03:09
Культура

Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело

RuNews24.ru 02:31
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК вчера в 16:30
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости вчера в 05:33
Общество

Михаил Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Особо Михаил Мишустин подчеркнул необходимость ввести контроль над семьями людей, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидобстановкой по заражению коронавирусом, пишет runews24.ru По словам главы кабинета министров, именно 14-дневный карантин, а также самое тщательное врачебное наблюдение могут снизить риск распространения коронавируса.
Московский Комсомолец 01:33
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Общество

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru 01:30
Общество

СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 01:42
Здоровье

Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом

По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Lenta.ru вчера в 12:45
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Происшествия

В Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Российская газета вчера в 14:39
Политика

Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций

Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 03:47
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:50
Экономика

Коронавирус грозит сорвать все заграничные поездки россиян

По словам туорператоров, в российском туристическом бизнесе работают несколько миллионов россиян.
URA.Ru 02:58
Общество

В России зарегистрировано четыре новых случая коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом: три в Московской области, один- в Тюменской, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service вчера в 09:19
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