Общество

Чита.РуЧита.РуОчереди из водителей выстроились у наркодиспансеров по всей России

Минздрав России ужесточил правила получения медицинской справки для начала обучения вождению и для выдачи водительских прав. Если сейчас нужно сделать электрокардиограмму, проверить зрение, давление и пульс, то с 22 ноября, помимо собеседования с врачами, нужно будет сдать кровь и мочу.
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