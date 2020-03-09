В Санкт-Петербурге местные жители выстроились в очередь к обменникам валюты из-за резкого изменения курса рубля.

Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса

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