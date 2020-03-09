Экономика

Газета.RuГазета.RuОчереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса

В Санкт-Петербурге местные жители выстроились в очередь к обменникам валюты из-за резкого изменения курса рубля.
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Петербуржцы устремились в обменники: в центре города появились очереди

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Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
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