Очереди из представителей компаний и частных предпринимателей у администраций Кировского, Заводского и Ленинского районов Саратова продолжают увеличиваться. Как сообщают пользователи в социальных сетях и корреспонденты ИА «Свободные новости», у административных зданий собрались сотни людей.

Очереди за спецпропусками у администраций районов в Саратове растут

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