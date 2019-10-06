Армия и оружие

REGNUMREGNUMОчередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР

Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР. Поставки оружия осуществляются по согласованию с комитетом по санкциям Совета безопасности ООН и межправительственным соглашением РФ и ЦАР.
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