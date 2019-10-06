Армия и оружие
REGNUMОчередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР
Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР. Поставки оружия осуществляются по согласованию с комитетом по санкциям Совета безопасности ООН и межправительственным соглашением РФ и ЦАР.
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Россия поставила властям Центральноафриканской республики новую партию оружия
Эхо Москвывчера в 08:30
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Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Происшествия
Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза
В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выступила с заявлением
В семье Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы и попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.
Рамблер 01:18
Армия и оружие
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
РИА Новости вчера в 23:33
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика
В Киеве заявили, что не смогут отказаться от формулы Штайнмайера без последствий
Глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко заявил о том, что отказаться от формулы Штайнмайера теперь не получится.
Новостной фронт 02:12
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами
Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 05 октября в 01:51
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы.
REGNUM 02:39
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru 05 октября в 18:26
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Музыка
Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа
URA.Ru 05 октября в 11:49
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета 05 октября в 00:50
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Футбол
Месси забил за «Барселону» 100 голов из-за пределов штрафной
Спорт-Экспресс 00:00
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
Центр энергетической экспертизы напоминает, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил, что падение цен на нефть ниже $60 за баррель не должно вызывать беспокойство в России.
Центр энергетической экспертизы 04 октября в 02:11