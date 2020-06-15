Происшествия
BFM.ruВ американской Атланте продолжаются протесты
Протесты вспыхнули с новой силой в американской Атланте, штат Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым 12 июня вечером белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. Первоначально акции были мирными.
Читать в источнике
Оценить441
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:59, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану
Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru 08:13
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Общество
Составлен рейтинг городов России по качеству жизни
Финансовый университет при правительстве РФ на основании исследования, проведённого в первом квартале 2020 года составил рейтинг городов с самым низким качеством жизни населения.
Газета Оренбуржье 03:06
Общество
Начались выплаты опекунам инвалидов, пожилых людей и детей
Право на выплату имеют сотрудники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое ли временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Dislife.ru 12 июня в 02:40
Общество
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса
По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
РБК 22:01
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Политика
Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия
Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
РИА Новости 06:20
Авто
На базе Ford Transit сделали кемпер
Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru 06:54
Экономика
Власти отменили «банковский роуминг» в России
«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
Новое Время 31 06:43
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из ограничений
Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ 21:25
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
Шоу-бизнес
Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост
Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня 03:52
Политика
Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле
Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
Известия 22:27
Наука
Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС
Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска, включая учеников профильного Энергокласса РусГидро, в 2019-2020 годах принимали активное участие в проектной деятельности, направленной на подготовку молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
ЭнергоНьюс 21:48
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Происшествия
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Жуковского
Невские Новости 22:28
Экономика
Счетная палата видит риски в росте экспорта «молочки» из РФ за счет внутреннего рынка
Счетная палата РФ видит риски того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет ее изъятия с внутреннего рынка, следует из отчета контрольного ведомства.
ПРАЙМ 17:15
Общество
В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
АБН 00:53