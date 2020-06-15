Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ американской Атланте продолжаются протесты

Протесты вспыхнули с новой силой в американской Атланте, штат Джорджия. Они начались у ресторана быстрого питания Wendy's, рядом с которым 12 июня вечером белый полицейский смертельно ранил при задержании афроамериканца Рэйшарда Брукса. Первоначально акции были мирными.
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В Атланте протестующие попытались перекрыть автомагистраль

Российская газета22:27

Почему в США не прекращаются протесты против расизма и полицейского насилия

RT на русском14:25

CNN: протестующие в Атланте попытались перекрыть автомагистраль

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Очередное убийство чернокожего белым полицейским в США грозит стране новой волной протестов

Коммерсантъ14:54

Протестующие в Атланте попытались перекрыть автомагистраль

Московский Комсомолец22:33

Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

Вести.Ru09:29

В Атланте около 36 человек задержали на фоне протестов

РИА Новости04:51
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Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану

Мосгорсуд в понедельник огласит приговор обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, в суде будут заслушаны лишь вводная и резолютивная части приговора, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 19:29
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Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

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Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 17:38
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Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

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Финансовый университет при правительстве РФ на основании исследования, проведённого в первом квартале 2020 года составил рейтинг городов с самым низким качеством жизни населения.
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Общество

Начались выплаты опекунам инвалидов, пожилых людей и детей

Право на выплату имеют сотрудники государственных и негосударственных организаций, принявшие на сопровождаемое ли временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса

По данным экспертов, размер желаемой зарплаты у россиян снизился на 20% по сравнению с тем, что они называли в январе.
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В Одесской области пять человек пострадали при взрыве гранаты

РИА Новости 13:59
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Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
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Политика

Путин анонсировал появление у страны контргиперзвукового оружия

Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.
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На базе Ford Transit сделали кемпер

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Власти отменили «банковский роуминг» в России

«Банковский роуминг» в России перестал действовать с 14 июня.
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из ограничений

Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.
Известия 12 июня в 08:42
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Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru 07:30
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
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Интернет

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
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Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост

Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
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При сносе статуи главы Конфедерации в США нашли виски 1936 года

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Трамп обвинил СМИ в замалчивании ситуации с протестами в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп 14 июня обвинил прессу в недостаточно широком освещении протестов в Сиэтле (штат Вашингтон).
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Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС

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Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
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«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Жуковского

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Счетная палата видит риски в росте экспорта «молочки» из РФ за счет внутреннего рынка

Счетная палата РФ видит риски того, что увеличение экспорта молочной продукции из России может происходить за счет ее изъятия с внутреннего рынка, следует из отчета контрольного ведомства.
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В Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»

В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета.
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