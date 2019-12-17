Политика

Finam.RuFinam.RuОчередной этап трехсторонних переговоров по газу состоится 19 декабря

Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Евросоюзом, Россией и Украиной состоится в четверг, 19 декабря. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в своем аккаунте в Twitter.
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В Еврокомиссии назвали дату переговоров по газу с Украиной и Россией

РБК05:05

Трёхсторонняя встреча по газу пройдёт 19 декабря в Брюсселе

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Встреча по газу в формате Россия—ЕС—Украина состоится 19 декабря

Коммерсантъ05:40

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Трёхсторонняя встреча по российскому газу состоится 19 декабря

REGNUM04:54

Трёхсторонние переговоры по газу состоятся 19 декабря

News.ru04:50

Еврокомиссия назвала дату встречи по газу с Россией и Украиной

Rambler News Service05:00
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Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
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В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

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Происшествия

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Как отмечается, 11 из подозреваемых уже задержаны и арестованы. 11-ый фигурант был задержан в ночь на 16 декабря.
Газета.Ru 03:17
Политика

Глава МВД Эстонии назвал премьера Финляндии «поднявшейся продавщицей»

Напомним, что кандидатуру нового главы Кабмина Санны Марин финский парламент одобрил на минувшей неделе.
RuNews24.ru вчера в 02:13
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Депутата гордумы Переславля-Залесского подозревают в убийстве

Как пишут российские средства массовой информации: подозреваемым является депутат Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов.
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Месси объяснил, почему «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде

Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси объяснил, почему каталонцам проще играть с «Реалом» на его домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, чем на арене «Камп Ноу» в Барселоне.
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Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
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В Саратовской области из-за ОРВИ отменили уроки в 9 школах

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Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
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«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса

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Goroday.ru 04:32
Здоровье

Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей

Сотрудники детской клинической больницы в Башкирии обратились к Владимиру Путину Врачи башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа) обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на деятельность главврача учреждения.
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Украина разрешит двойное гражданство

Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
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КамАЗ показал тягач нового поколения

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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

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Автомобили Jeep стали доступны в России по подписке

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Политика

Путин может принять участие в перезахоронении останков генерала Гюдена

Церемония перезахоронения останков французского генерала Гюдена может пройти с участием российского президента Владимира Путина.
REGNUM 05:20
Футбол

«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
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Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»

Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
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«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
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Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
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По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
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Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
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