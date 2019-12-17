Политика
Finam.RuОчередной этап трехсторонних переговоров по газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Евросоюзом, Россией и Украиной состоится в четверг, 19 декабря. Об этом сообщил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович в своем аккаунте в Twitter.
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Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Происшествия
В доме многодетной семьи в Ленинградской области нашли арсенал оружия
Происшествия
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову
Арест солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, продлен на четыре месяца.
Происшествия
СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии
Как отмечается, 11 из подозреваемых уже задержаны и арестованы. 11-ый фигурант был задержан в ночь на 16 декабря.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал премьера Финляндии «поднявшейся продавщицей»
Напомним, что кандидатуру нового главы Кабмина Санны Марин финский парламент одобрил на минувшей неделе.
Происшествия
Судостроители рассказали о причиненном «Адмиралу Кузнецову» ущербе
Ущерб, нанесенный пожаром единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов», не является значительным и не повлияет на сроки ремонта, пишет ТАСС со ссылкой на двух источников в судостроительной отрасли 17 декабря.
Происшествия
Депутата гордумы Переславля-Залесского подозревают в убийстве
Как пишут российские средства массовой информации: подозреваемым является депутат Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов.
Футбол
Месси объяснил, почему «Барселона» лучше играет с «Реалом» в Мадриде
Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси объяснил, почему каталонцам проще играть с «Реалом» на его домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, чем на арене «Камп Ноу» в Барселоне.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Здоровье
В Саратовской области из-за ОРВИ отменили уроки в 9 школах
В Саратовской области за неделю зарегистрировано 12554 случая ОРВИ.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Здоровье
Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей
Сотрудники детской клинической больницы в Башкирии обратились к Владимиру Путину Врачи башкирской республиканской детской клинической больницы (Уфа) обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на деятельность главврача учреждения.
Политика
Украина разрешит двойное гражданство
Конституционная норма о "едином гражданстве" сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства.
Авто
КамАЗ показал тягач нового поколения
Тягач КамАЗ-54901 Continent нового поколения представил Камский автомобильный завод.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Авто
Автомобили Jeep стали доступны в России по подписке
Политика
Путин может принять участие в перезахоронении останков генерала Гюдена
Церемония перезахоронения останков французского генерала Гюдена может пройти с участием российского президента Владимира Путина.
Футбол
«Шахтер» сыграет с «Бенфикой» в Лиге Европы
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, сообщает "Укринформ" 16 декабря Донецкий "Шахтер" 20 и 27 февраля сразится с лиссабонским клубом "Бенфика".
Кино
Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
Авто
На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Происшествия
У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией
Во время митинга против открытия рынка земли, в правительственном квартале Киева начались стычки между полицией и протестующими, сообщило 17 декабря издание Strana.ua.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Общество
ОМОН задержал противников мусоросжигательного завода в Татарстане
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.