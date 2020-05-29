Космос

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Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. Трансляция ведется 29 мая на странице LabPadre в YouTube.
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях в Техасе

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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

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Прототип межпланетного корабля Starship взорвался при испытаниях в Техасе

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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

ИА Красная Весна16:09

Прототип корабля Starship Маска снова взорвался при испытаниях

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Аргументы недели03:48

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США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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