Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. Трансляция ведется 29 мая на странице LabPadre в YouTube.

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,8K

Общество Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, зачтут день работы за три Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе Минтруда. 11

Общество Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 304

Игры Ubisoft раздает бесплатно Far Cry 5 на выходные Компания Ubisoft проводит акцию «бесплатные выходные», в рамках которой временно бесплатной стала игра Far Cry 5, сообщается на сайте компании. 16

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 732

Наука Физики впервые измерили свойства короткоживущей радиоактивной молекулы Физики из проекта ISOLDE впервые измерили свойства короткоживущей молекулы из фтора и радия, а также изучили ее структуру.

Общество В России могут разработать приложение для мигрантов В случае, если приезжий откажется от загрузки приложения, это негативно отразится на его рейтинге социального доверия. 24

Общество В Госдуме предложили ограничить круг получателей детских пособий Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать пособия на ребенка. 4

Происшествия В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 4

Политика США прекращают все отношения с ВОЗ Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 820

Политика Путин обновил стратегию противодействия экстремизму Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизма до 2025 года. 9

Общество В Госдуме назвали возможный срок открытия российских пляжей Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что пляжи практически по всей России могут начать открывать с 1 июля, пишет «Парламентская газета». 384

Финансы Рубль рос второй месяц кряду в мае В течение мая рубль рос второй месяц кряду, увеличившись на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Московской биржи.

Общество В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. 205

Общество Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. 1,3K

Общество Хидео Кодзима: Death Stranding окупилась и приносит прибыль Хидео Кодзима косвенно опроверг слухи о финансовом провале Death Stranding, подтвердив, что игра окупилась и стала прибыльной.

Общество Пособие по безработице увеличивают в три раза Глава федерального Минсоцтруда Антон Котяков на заседании правительства выступил с предложением по увеличению с 1 мая минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей. 3,3K

Энергетика За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше "Газпром" бронировал на них совсем небольшие объемы, а 26 мая и вовсе прекратил прокачку.

Общество Татьяна Навка погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке Заместитель гендиректора Transparency International - Россия Илья Шуманов опубликовал в своем Twitter документ, в котором говорится, что супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке. 28

Общество Смольный: умерли с коронавирусом в Петербурге минимум 470 человек В Петербурге за сутки выявлено 369 случаев заражения Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии 29 мая превысило отметку в 15 тыс. человек. 12

Общество Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck. 4