Коронавирус
Вести.RuОчередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию
Шестой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский. Борт приземлится на авиабазе ВВС Италии Практик де Маре в 30 километрах от Рима. К месту назначения следуют военные специалисты для борьбы с коронавирусом, сообщает Минобороны.
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Общество
В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом
В Московской области врачи подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Политика
Митинг против обнуления сроков президента пройдет завтра в Красноярске
Митинг против обнуления сроков президента РФ пройдет 22 марта в Красноярске.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Музыка
Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Происшествия
Baza: в центре Москвы администратор отеля изнасиловал постоялицу
Общество
В Петербурге из-за коронавируса в два раза вырос спрос на аренду домов
В Санкт-Петербурге из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в два раза вырос спрос на аренду загородной недвижимости.
Происшествия
Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии
У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Общество
В Минздраве заявили, что курящие тяжелее некурящих переносят COVID-19
Как поясняет замминистра, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких, в том числе хроническим бронхитом, а также пневмонией.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Происшествия
Девушка из России и ее возлюбленный решили переждать эпидемию коронавируса в землянке
Известно, что парень и девушка выкопали землянку, чтобы временно в ней жить.
Общество
Россия с 23 марта введет новые ограничение на полеты в ряд стран
Новый пакет ограничений сегодня огласила Росавиация: всего в списке 95 стран. Возможность полетов туда сохраняется только из Москвы.
Общество
Меркель предупредила о наказании за встречи группами в Германии
Встречи группами в ФРГ неприемлемы, полиция вправе вводить санкции при повторном нарушении, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с главами земельных правительств.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Футбол
Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Финансы
Назван курс доллара на конец марта
На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Футбол
Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»
Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:Беспокоюсь за своих родителей.
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Религия
Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию
Футбол
Леонид Федун: Платим футболистам в евро. Я обязан исполнять контракты
Футбольные клубы ушли на карантин. Но их владельцы продолжают платить игрокам зарплаты, причем чаще всего они прописаны в евро.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
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