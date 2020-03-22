Коронавирус

Вести.RuВести.RuОчередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

Шестой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский. Борт приземлится на авиабазе ВВС Италии Практик де Маре в 30 километрах от Рима. К месту назначения следуют военные специалисты для борьбы с коронавирусом, сообщает Минобороны.
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ВКС России подготовили девять самолетов Ил-76 с помощью для Италии

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В России могут приостановить работу кинотеатров

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