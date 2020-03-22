Шестой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел в Италию с подмосковного аэродрома Чкаловский. Борт приземлится на авиабазе ВВС Италии Практик де Маре в 30 километрах от Рима. К месту назначения следуют военные специалисты для борьбы с коронавирусом, сообщает Минобороны.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снизилось по сравнению с субботой: количество жертв выросло на 651 до 5476, продолжает расти динамика случаев выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов дал поручение своим замам и руководителям подразделений разработать до 31 марта этого года проект плана по обеспечению охраны общественного порядка в условиях осложнения эпидемиологической обстановки.

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Общество Меркель предупредила о наказании за встречи группами в Германии Встречи группами в ФРГ неприемлемы, полиция вправе вводить санкции при повторном нарушении, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам в Берлине по итогам переговоров с главами земельных правительств.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Финансы Назван курс доллара на конец марта На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.