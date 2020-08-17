Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии
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Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ. Читатель «Фонтанки» заметил до 40 грузовиков.В источнике
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