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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ. Читатель «Фонтанки» заметил до 40 грузовиков.В источнике
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ФедералПресс

Технику Росгвардии заметили на подъезде к Белоруссии

ФедералПресс02:37
Коммерсантъ

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Коммерсантъ05:23
66.ru

Россия перебрасывает в Белоруссию «вежливых людей»? Фото и видео с приграничных трасс

66.ru04:05
Piter.tv

СМИ: на пути к Белоруссии заметили десятки грузовиков Росгвардии

Piter.tv03:24
Московский Комсомолец

СМИ: автозаки ОМОНа выдвинулись из Петербурга в Беларусь

Московский Комсомолец07:46
Дождь

CIT сообщила о грузовиках Росгвардии без опознавательных знаков, следовавших в сторону границы с Беларусью

Дождь21:20
Эхо Москвы

Conflict Intelligence Team заметила признаки переброски росгвардейцев к белорусской границе

Эхо Москвы19:05

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске
RT на русскомвчера в 11:47
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ВВС США закажут разработку большой многоцелевой гиперзвуковой ракеты

ВВС США начали подготовку к тендеру на создание большой многоцелевой гиперзвуковой крылатой ракеты, которая сможет нести бо́льшую по массе полезную нагрузку на большее расстояние, чем гиперзвуковые боеприпасы, разрабатываемые в настоящее время.
N+102:37

США планируют разместить в Японии ракеты средней дальности

В интервью японскому изданию Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты не исключают возможности размещения в ракет средней дальности в Азиатском регионе, в частности в Японии.
Военное дело05:38
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ФСБ задержала в Дагестане подростков, готовивших атаки на силовиков

Сотрудниками ФСБ при участии полиции и Росгвардии задержаны пять членов вооруженной группы, планировавших нападения на полицейских, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ региона.
Российская газетавчера в 12:58
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