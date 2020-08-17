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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ. Читатель «Фонтанки» заметил до 40 грузовиков.В источнике
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Коммерсантъ

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Коммерсантъ05:23
Дождь

CIT сообщила о грузовиках Росгвардии без опознавательных знаков, следовавших в сторону границы с Беларусью

Дождь21:20
66.ru

Россия перебрасывает в Белоруссию «вежливых людей»? Фото и видео с приграничных трасс

66.ru04:05
Piter.tv

СМИ: на пути к Белоруссии заметили десятки грузовиков Росгвардии

Piter.tv03:24
ФедералПресс

Технику Росгвардии заметили на подъезде к Белоруссии

ФедералПресс02:37
VSE42.RU

СМИ сообщили о двигающихся из России в Белоруссию грузовиках без номеров

VSE42.RU05:02
Эхо Москвы

Conflict Intelligence Team заметила признаки переброски росгвардейцев к белорусской границе

Эхо Москвы19:05

Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12 процента.
Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии
РИА Новости02:10
2,9K

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили23:04
1K

Глава британского МИД заявил о непризнании итогов выборов в Белоруссии

Великобритания не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии и готова применять санкции к ответственным за применение насилия против протестующих, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
RT на русском05:08
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова.
РИА Новости05:39
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Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новостивчера в 03:59
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