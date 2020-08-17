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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ. Читатель «Фонтанки» заметил до 40 грузовиков.В источнике
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Московский Комсомолец

На трассе Петербург – Псков видели военные грузовики и «людей в черном»

Московский Комсомолец06:24
Дождь

CIT сообщила о грузовиках Росгвардии без опознавательных знаков, следовавших в сторону границы с Беларусью

Дождь21:20
Piter.tv

СМИ: на пути к Белоруссии заметили десятки грузовиков Росгвардии

Piter.tv03:24
URA.Ru

На пути к Белоруссии заметили колонну грузовиков без номеров

URA.Ru02:59
ФедералПресс

Технику Росгвардии заметили на подъезде к Белоруссии

ФедералПресс02:37
Коммерсантъ

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Коммерсантъ05:23
Эхо Москвы

Conflict Intelligence Team заметила признаки переброски росгвардейцев к белорусской границе

Эхо Москвы19:05

Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов

Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ заявил о низкой эффективности программы по строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Мишустин назвал безобразием ситуацию с обустройством погранпереходов
Российская газета05:57

Баффет сделал ставку против экономики США

Популярный блог Zero Hedge написал, что это «сигнал о том, что никто иной, как «Оракул из Омахи», похоже, теперь спокойно делает ставку против Соединенных Штатов», потому что «известный противник инвестиций в золото отказался от акций банков – основы кредитной экономики Америки – в пользу золотодобытчика».
Financial One05:22