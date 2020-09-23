Суд в Ленобласти арестовал актера по делу об убийстве

Суд в городе Кировске Ленинградской области отправил в СИЗО актера Юрия Яновского, которого задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в том, что он убил гражданина Таджикистана, а затем расчленил его тело и сбросил останки в реку Мгу.