Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Минска
В районе Немиги продолжаются жесткие задержания противников инаугурации Александра Лукашенко, вышедших на акцию протеста, сказали "Интерфаксу" очевидцы. Туда продолжают прибывать дополнительные силы сотрудников правоохранительных органов.В источнике
С чего всё началось
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Минска
В центре Минска раздалось несколько выстрелов, сообщают очевидцы. В районе Немиги продолжаются жесткие задержания противников инаугурации Александра Лукашенко, вышедших на акцию протеста, сказали "Интерфаксу" очевидцы.
Интерфаксвчера в 14:32
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