Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Минска

В районе Немиги продолжаются жесткие задержания противников инаугурации Александра Лукашенко, вышедших на акцию протеста, сказали "Интерфаксу" очевидцы. Туда продолжают прибывать дополнительные силы сотрудников правоохранительных органов.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Минска

В центре Минска раздалось несколько выстрелов, сообщают очевидцы. В районе Немиги продолжаются жесткие задержания противников инаугурации Александра Лукашенко, вышедших на акцию протеста, сказали "Интерфаксу" очевидцы.
Интерфаксвчера в 14:32
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Очевидцы сообщают о стрельбе в центре Минска, где собрались протестующие

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:20
РЕН ТВ

В Минске сообщают о стрельбе в районе Немиги

РЕН ТВвчера в 14:28
Газета.Ru

В центре Минска слышна стрельба

Газета.Ruвчера в 14:49
Известия

Очевидцы рассказали о выстрелах в воздух в центре Минска

Известиявчера в 14:37
Интерфакс

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Минска

Интерфаксвчера в 14:32
Эхо Москвы

Очевидцы утверждают, что слышали выстрелы в одном из районов Минска, где проходят акции протеста

Эхо Москвывчера в 14:31
News.ru

В центре Минска слышны выстрелы

News.ruвчера в 14:57

Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19

«Не пытайтесь преуменьшить значение конструктивного предложения президента Путина о проведении в скором времени онлайн-конференции высокого уровня для стран, заинтересованных в сотрудничестве в разработке вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении в Twitter.
Дипломаты призвали США не бороться с российской вакциной от COVID-19
RT на русском19:22

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
12

Суд в Ленобласти арестовал актера по делу об убийстве

Суд в городе Кировске Ленинградской области отправил в СИЗО актера Юрия Яновского, которого задержали сотрудники уголовного розыска по подозрению в том, что он убил гражданина Таджикистана, а затем расчленил его тело и сбросил останки в реку Мгу.
ТАССвчера в 14:17
73

В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе

«Согласно имеющейся информации, террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра провинции Идлиб и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил САР в применении химического оружия против мирного населения», — сказал Гринкевич.
РБКвчера в 16:38
118

В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
2

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
117