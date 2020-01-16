Происшествия

RT на русскомRT на русскомОчевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка

Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал. По его словам, мужчина открыл огонь по судебному приставу после неудачно завершившегося для него слушания.
Читать в источнике
Комментировать722
Светлана Петренко
Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение.
— Светлана ПетренкоТелеканал 360° 01:16

Подробнее о событии

СК опубликовал видео изнутри здания мирового суда под Кемерово, где произошла стрельба

ТК Звезда00:54

Море крови, смертельное оружие: появилось видео с места убийства в новокузнецком суде

Город новостей03:00

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

Интерфаксвчера в 22:52

В Кузбассе медики рассказали, в каком состоянии находится женщина, раненая стрелком

Сибдепо01:35

Очевидец рассказал подробности стрельбы в здании суда в Новокузнецке

РИА Новости04:30

Случаи стрельбы в российских судах

ТАСС05:12

У убитого в Новокузнецке пристава осталось четверо детей

ВашГород.ру03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:25, Ашберн
Политика

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 04:05
Политика

Медведев остался председателем партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев сохранил пост председателя партии «Единая Россия», заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак 16 января, сообщает пресс-служба партии.
Красная весна 03:58
Политика

Зюганов объяснил, почему КПРФ воздержится от голосования за Мишустина

Глава КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему его фракция воздержится от участия в голосовании за кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина.
ПолитРоссия 03:49
Политика

Михаил Мишустин попал в базу «Миротворца»

В обосновании для внесения в базу украинского сайта говорится о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также о «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Новые Известия 04:24
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru вчера в 04:09
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском вчера в 04:23
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости вчера в 16:11
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
РИА Новости 04:43
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru вчера в 11:32
Политика

МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
RT на русском 03:38
Энергетика

Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
Политика

США и Китай подписали первую фазу торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
RT на русском вчера в 16:07
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Технологии

Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны

В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
МонаВиста вчера в 08:11
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
ТАСС вчера в 16:20
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми.
Ведомости 02:08
Кино

Квентин Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде

РИА Новости вчера в 22:22
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Взгляд.ру вчера в 04:14
Здоровье

В Брянске хирург удалил родинку без наркоза девушке

Местная жительница пояснила, что хирург вырвал ей родинку без наркоза. Со слов девушки, в больницу она пришла в минувший вторник, 14 января.
БрянскToday 03:39
Спорт

Главный тренер мужской сборной России по гандболу подал в отставку

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
МК-Спорт 04:25
Здоровье

Поликлиники на Сахалине становятся доступнее

"Доступных поликлиник" на Сахалине стало больше. Престижного статуса удостоены еще четыре медицинские организации области.
Сахалин.Инфо 03:50
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

РБК 00:00
Единоборства

Макгрегор отказался от алкоголя перед поединком с Серроне

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор решил отказаться от употребления алкоголя при подготовке к бою против представителя США Дональда Серроне, который пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246.
ProstoProSport 04:00
Политика

Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева

Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РБК 04:20
Финансы

В российских банках ставки по вкладам достигли исторического минимума

Топ-10 российских банков могут себе позволить еще больше снижать ставки по привлечению, потому что они особой нужды в деньгах не испытывают, для них экономия на затратах по вкладам и наоборот не торопиться снижать кредитные ставки — это нормальная практика.
Новые Известия вчера в 08:16
Происшествия

В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка

RT на русском 05:02
Здоровье

Скворцова сообщила о скором введении электронных медкарт

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова выступила на пленарном заседании XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».
Ореанда-Новости 04:29
ещё по теме
Главное