Происшествия
RT на русскомОчевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка
Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал. По его словам, мужчина открыл огонь по судебному приставу после неудачно завершившегося для него слушания.
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Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших, предъявить ему соответствующее обвинение.
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Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
Политика
Медведев остался председателем партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев сохранил пост председателя партии «Единая Россия», заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак 16 января, сообщает пресс-служба партии.
Политика
Зюганов объяснил, почему КПРФ воздержится от голосования за Мишустина
Глава КПРФ Геннадий Зюганов объяснил, почему его фракция воздержится от участия в голосовании за кандидата на пост премьер-министра России Михаила Мишустина.
Политика
Михаил Мишустин попал в базу «Миротворца»
В обосновании для внесения в базу украинского сайта говорится о «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также о «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Политика
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал сообщения об уходе правительства России в отставку.
Энергетика
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
Политика
США и Китай подписали первую фазу торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первую часть торговой сделки.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Технологии
Google может вернуть функцию записи разговоров в Android-смартфоны
В приложение Google Phone разработчики в ближайшем будущем могут добавить функцию записи звонков.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми.
Кино
Квентин Тарантино назвал актера, которого считает лучшим в Голливуде
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Здоровье
В Брянске хирург удалил родинку без наркоза девушке
Местная жительница пояснила, что хирург вырвал ей родинку без наркоза. Со слов девушки, в больницу она пришла в минувший вторник, 14 января.
Спорт
Главный тренер мужской сборной России по гандболу подал в отставку
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
Здоровье
Поликлиники на Сахалине становятся доступнее
"Доступных поликлиник" на Сахалине стало больше. Престижного статуса удостоены еще четыре медицинские организации области.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Единоборства
Макгрегор отказался от алкоголя перед поединком с Серроне
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор решил отказаться от употребления алкоголя при подготовке к бою против представителя США Дональда Серроне, который пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246.
Политика
Кудрин заявил о надежде на реформы после отставки Медведева
Принятое президентом России Владимиром Путиным решение об отставке правительства Дмитрия Медведева увеличило надежды на проведение реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Финансы
В российских банках ставки по вкладам достигли исторического минимума
Топ-10 российских банков могут себе позволить еще больше снижать ставки по привлечению, потому что они особой нужды в деньгах не испытывают, для них экономия на затратах по вкладам и наоборот не торопиться снижать кредитные ставки — это нормальная практика.
Происшествия
В Новосибирской области пропала десятилетняя девочка
Здоровье
Скворцова сообщила о скором введении электронных медкарт
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова выступила на пленарном заседании XVIII Ассамблеи «Здоровая Москва».