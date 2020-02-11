Общество
ГородовойОдежда в России может подорожать из-за коронавируса
На территории Российской Федерации может подорожать продукция легкой промышленности. Это связано с прекращением российской стороной сотрудничества с Китаем в производстве одежды по причине распространения неизвестного ранее коронавируса.
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с чего всё началось
Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.Известиявчера в 16:01
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Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Технологии
Дистрибутив Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite
Новинка не имеет никакого отношения к Microsoft и позиционируется как более простая и быстрая, чем Windows 10.
Здоровье
Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика
Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Политика
Партия Зеленского заметила гибель украинской промышленности
На Украине падает промышленное производство, что свидетельствует о гибели украинской промышленности, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала 112.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Общество
75 и 50 тысяч рублей выплатят ветеранам войны
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров в Таиланде
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у таиландского острова Пхукет.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Космос
Проект бюджета США позволит доставить астронавтов на Луну к 2024 году
Проект федерального бюджета США на 2021 год, предложенный президентом Дональдом Трампом, предполагает увеличение поддержки NASA на 12%.
Футбол
Воронежская область вошла в десятку футбольных регионов России
Воронежская область заняла восьмое место в рейтинге футбольных регионов России. Такие данные приводит РБК совместно со Sport Connect.
Армия и оружие
СМИ: боевики сирийской оппозиции сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Как уточняет газета Turkiye, вертолет был сбит в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Минфин предложил изменить НДПИ для угледобычи, алмазов и удобрений
По данным "Коммерсанта", Минфин обдумывает и изменение расчета НДПИ для алмазов (сейчас ставка составляет 8% от стоимости).
Политика
Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Экономика
Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей.
Экономика
Новое правительство обсуждает раскрытие нефинансовой отчетности
Концепцию развития публичной нефинансовой отчетности правительство утвердило еще в 2017 г. В сентябре Минэкономразвития внесло в правительство обновленную версию законопроекта.
Армия и оружие
Иран представил новую ракету с композитным двигателем
Иранские военные представили новую ракету малой дальности "Раад-500" с композитным двигателем нового поколения, благодаря которому она стала легче ракеты "Фатех-110", а дальность полёта ракеты увеличилась на 200 км. Об этом сообщает Mehr.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, что Овечкин просил водку во время игры
Бывший тренер хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Грег Смит рассказал, что россиянин Александр Овечкин просил водку во время своего первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Происшествия
Борт авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за технических проблем
Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о техпроблемах.
Политика
Кремль назвал Козака куратором по Украине
Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).