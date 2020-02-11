Российские производители товаров легкой промышленности из-за эпидемии коронавируса в КНР приступили к поиску альтернативных партнеров, которые могли бы заменить китайских контрагентов. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

с чего всё началось

На территории Российской Федерации может подорожать продукция легкой промышленности. Это связано с прекращением российской стороной сотрудничества с Китаем в производстве одежды по причине распространения неизвестного ранее коронавируса.

Одежда в России может подорожать из-за коронавируса

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