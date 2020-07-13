Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОдин человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что авария произошла в 04:10 в населенном пункте Кистеневка.
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Крушением нижегородского Ан-2 заинтересовался Роструд

Newsroom2408:25

Пострадавшего при падении Ан-2 госпитализируют в Нижний Новгород вертолетом

Нижний Новгород on-line02:45

Уголовное дело возбудили после падения самолета Ан-2 в Нижегородской области

ТАСС04:04

В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб

РИА Новости01:24

Пострадавшего при крушении АН-2 доставят в Нижегородский ожоговый центр

Время Н03:15

СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Нижегородской области

КП - Нижний Новгород06:00

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Интерфакс00:42
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Армия и оружие

Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
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Общество

В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»

В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
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Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые спел на публике после 15-летнего перерыва

iReactor 01:24
26
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
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Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Происшествия

Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях

Российская газета 08:02
4
Политика

Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли

Ранее в понедельник сообщалось, что в связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.
ТАСС 08:50
Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
32
Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
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Здоровье

В Саратовской области 54 беременные женщины заражены коронавирусом

Сегодня, 13 июля, в ходе брифинга в саратовском минздраве Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения региона, рассказал о числе зараженных коронавирусом за период пандемии беременных женщинах.
Саратов.Экспресс 05:34
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
214
Общество

Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди

Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 13:36 — REGNUM Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе.
REGNUM 06:36
85
Общество

Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19

Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
4
Политика

Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
42
Политика

СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Киберспорт

За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей

Cyber.sports.ru 01:48
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Происшествия

Капитан-механик рассказал суду, как нашел мешок с телом Ещенко

REGNUM 07:04
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Авто

Aznom Palladium станет самым необычным внедорожником на рынке

Итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive представили свой совместный проект, в рамках которого был создан люксовый внедорожник, получивший название Aznom Palladium.
32CARS.ru 08:04
4
Гаджеты

Новые iPhone 12 получат маленькие аккумуляторы

Три новых аккумулятора для смартфонов iPhone прошли сертификацию местного регулятора. Об этом сообщил портал MyDrivers.
Деловое.ТВ 07:45
8
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме

Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
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Кино

Sony перенесла «Охотника на монстров» с Миллой Йовович на 2021 год

Киноафиша России 04:49
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Политика

Китай ввёл санкции против четырёх американских законодателей

9 июля Госдепартамент и Минфин США сообщили, что вводят визовые ограничения и финансовые санкции против четырёх бывших и действующих чиновников из Китая, которые, по мнению Соединённых Штатов, имеют отношение к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Аргументы и Факты 06:38
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Происшествия

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами

В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36
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Главное