Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что авария произошла в 04:10 в населенном пункте Кистеневка.
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Пострадавшего при падении Ан-2 госпитализируют в Нижний Новгород вертолетом
Нижний Новгород on-line02:45
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Армия и оружие
Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям.
Газета.Ru 06:10
Общество
В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Самая массовая акция в поддержку главы региона прошла в Хабаровске в субботу, 11 июля.
Интерфакс вчера в 11:51
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях
Российская газета 08:02
Политика
Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли
Ранее в понедельник сообщалось, что в связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.
ТАСС 08:50
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Здоровье
В Саратовской области 54 беременные женщины заражены коронавирусом
Сегодня, 13 июля, в ходе брифинга в саратовском минздраве Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения региона, рассказал о числе зараженных коронавирусом за период пандемии беременных женщинах.
Саратов.Экспресс 05:34
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди
Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 13:36 — REGNUM Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе.
REGNUM 06:36
Общество
Добровольцам Минобороны ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Двадцати добровольцам, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ввели второй компонент препарата.
РБК 08:16
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Политика
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Киберспорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Авто
Aznom Palladium станет самым необычным внедорожником на рынке
Итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive представили свой совместный проект, в рамках которого был создан люксовый внедорожник, получивший название Aznom Palladium.
32CARS.ru 08:04
Гаджеты
Новые iPhone 12 получат маленькие аккумуляторы
Три новых аккумулятора для смартфонов iPhone прошли сертификацию местного регулятора. Об этом сообщил портал MyDrivers.
Деловое.ТВ 07:45
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме
Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
Кино
Sony перенесла «Охотника на монстров» с Миллой Йовович на 2021 год
Киноафиша России 04:49
Политика
Китай ввёл санкции против четырёх американских законодателей
9 июля Госдепартамент и Минфин США сообщили, что вводят визовые ограничения и финансовые санкции против четырёх бывших и действующих чиновников из Китая, которые, по мнению Соединённых Штатов, имеют отношение к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Аргументы и Факты 06:38
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами
В Самаре загорелся склад с лакокрасочными материалами, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 08:36