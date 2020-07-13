Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что авария произошла в 04:10 в населенном пункте Кистеневка.
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Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Наука
Главная опасность коронавируса для головного мозга определена
В Лондонском Университетском колледже было проведено исследование о влиянии Covid-19 на мозг человека, благодаря которому удалось установить, что в будущем вполне возможна вспышка появления серьезных проблем и нарушений головного мозга у переболевших людей.
News-24.ru 10 июля в 08:47
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Экономика
Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии
По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Финансы
Биржи АТР закрылись в минусе вслед за рынками США
Трейдеры обратили внимание на то, что биржи США закрылись преимущественно снижением в четверг на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19, однако высокотехнологичный индекс NASDAQ снова вырос, обновив рекорд.
ПРАЙМ 10 июля в 04:26
Политика
Бывшая и.о. министра рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико
Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.
РБК вчера в 18:50
Политика
ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Здоровье
Немецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом
Через некоторое время у переболевших COVID-19 людей сильно снижается количество выработанных антител, что влечет вероятность повторного заражения.
Известия вчера в 15:56
Музыка
Кировская филармония проведет фестиваль музыки под открытым небом
Кировская филармония проведет в августе музыкальный фестиваль под открытым небом, заявил директор учреждения Александр Гаврилин, 12 июля передает «Эхо Москвы в Кирове».
ИА Красная Весна вчера в 11:13
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
Общество
Ubisoft показала первый трейлер Far Cry 6
Компания Ubisoft представила первый трейлер Far Cry 6. Ролик был показан во время цифрового ивента Ubisoft Forward.
CyberSport.ru вчера в 15:45
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
Здоровье
В Алтайском крае выявили 235 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число больных перевалило за 6 тысяч За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
АМИТЕЛ 00:06
Происшествия
В Омске мужчина убил беременную женщину металлической трубой
По версии следствия, омич, в последнее время проживавший в Москве, в ходе ссоры нанёс беременной женщине множество ударов металлической трубой по голове.
REGNUM 01:14
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак
Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер вчера в 05:24
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
Общество
Более 10 тысяч кубанских выпускников сдадут ЕГЭ по истории и физике
Ожидается, что ЕГЭ по физике напишут 5,7 тысяч человек, по истории — 4,8 тысячи.
Краснодарские известия 00:27
Хоккей
Вайсфельд: трудно сказать, что заставляет Дацюка в 42 года идти ещё на один сезон
Леонид Вайсфельд, являющийся бывшим менеджером многих клубов в КХЛ, порассуждал касательно продления договора Дацюка и его текущей команды.
CT news вчера в 20:03
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Актуальные Новости 01:21
Общество
На 30% возросла заразность коронавируса SARS-CoV-2
Заразность коронавирусной инфекции повысилась на 30% из-за мутации ДНК, отмечает Габриэль Леунг, декан медицинской школы НК в Гонг-Гонке.
ToDay News Ufa вчера в 10:28
Футбол
«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу
Аргументы и Факты вчера в 17:21
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Политика
Власти обсуждают реформу работы Россотрудничества
В администрации президента и правительстве началось обсуждение реформы российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества.
Коммерсантъ 00:38