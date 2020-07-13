Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что авария произошла в 04:10 в населенном пункте Кистеневка.
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с чего всё началось
«13 июля 2020 года в 04:10 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падении самолета АН-2 в Большеболдинском районе, 400 метров западнее деревни Кистенево», — говорится в сообщении главка МЧС по Нижегородской области.Daily Stormвчера в 22:58
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Политика
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на пост врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Политика
Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом в России
Путин подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом в России есть позитивная динамика, хоть борьба с угрозой и продолжается.
ТК Звезда 02:46
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Футбол
«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу
Победа позволила "Краснодару" набрать 48 очков и при игре в запасе вернуться на третье место в турнирной таблице.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:31
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Политика
Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
Политика
Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу
Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
Игры
Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Общество
В Крыму за сутки выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19
Новые 16 случаев коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за сутки при проведении более чем 1,5 тысячи тестов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:17
Шоу-бизнес
Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон
Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
Общество
ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории
В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Здоровье
У 9 студентов, заболевших в Змеиногорске, нашли коронавирус
У девяти бойцов студенческого отряда, который приехал работать в Змеиногорск, тесты на коронавирус оказались положительными.
Алтайская правда 02:42
Футбол
«Зенит» не смог победить «Ахмат» в гостевом матче
ГЛАС.RU 11 июля в 16:10
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Политика
Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране
Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия вчера в 18:14
Футбол
«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии
Аргументы и Факты вчера в 18:57
Политика
Трампа уличили в желании продать территорию США
Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году.
Lenta.ru 00:41