Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксОдин человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России. В ведомстве уточнили, что авария произошла в 04:10 в населенном пункте Кистеневка.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
«13 июля 2020 года в 04:10 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падении самолета АН-2 в Большеболдинском районе, 400 метров западнее деревни Кистенево», — говорится
 в сообщении главка МЧС по Нижегородской области.
Daily Stormвчера в 22:58

Подробнее о событии

Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области

КозаПресс02:52

В Нижегородской области разбился Ан-2, один человек погиб

РИА Новости01:24

Следователи назвали предварительную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

ТАССвчера в 23:33

Выяснились подробности крушения самолета в Нижегородской области

Время Н01:41

Прокуратура назвала вероятную причину крушения Ан-2 в Нижегородской области

Интерфакс00:42

Разбившийся под Нижним Новгородом Ан-2 обрабатывал поля

Телеканал 360°02:01

Пострадавшего при падении АН-2 госпитализируют в Нижегородский ожоговый центр

НТА-Приволжье03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Один из пунктов законопроекта говорит о праве работника на удаленке использовать личное оборудование, а также предусматривает возможность компенсации за его использование.
РБК вчера в 21:45
246
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

РИА Новости 02:13
312
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Политика

Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на пост врио губернатора.
Коммерсантъ вчера в 21:15
351
Политика

Путин заявил о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом в России

Путин подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом в России есть позитивная динамика, хоть борьба с угрозой и продолжается.
ТК Звезда 02:46
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
137
Футбол

«Краснодар» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу

Победа позволила "Краснодару" набрать 48 очков и при игре в запасе вернуться на третье место в турнирной таблице.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:31
1
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

REGNUM 01:08
2,1K
Происшествия

В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива

В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
314
Политика

Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России

Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
146
Общество

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
50
Политика

Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу

Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
4
Игры

Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Через несколько часов после окончания презентации все проблемы исправили, поэтому Ubisoft наконец начала бесплатную раздачу Watch Dogs 2. Чтобы забрать PC-версию игры для Uplay, нужно перейти по ссылке и войти в свой аккаунт.
Игромания.ру 02:38
Общество

В Крыму за сутки выявили 16 новых случаев заболевания COVID-19

Новые 16 случаев коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за сутки при проведении более чем 1,5 тысячи тестов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:17
149
Шоу-бизнес

Скончалась жена Джона Траволты Келли Престон

Актер Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон.
Газета.Ru 02:58
Общество

ЕГЭ по физике в Чувашии сдают вдвое больше выпускников, чем по истории

В Чувашии число желающих сдать физику вдвое больше, чем историю, сообщили ИА REGNUM в министерстве образования республики.
REGNUM 02:58
Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
179
Здоровье

У 9 студентов, заболевших в Змеиногорске, нашли коронавирус

У девяти бойцов студенческого отряда, который приехал работать в Змеиногорск, тесты на коронавирус оказались положительными.
Алтайская правда 02:42
Футбол

«Зенит» не смог победить «Ахмат» в гостевом матче

ГЛАС.RU 11 июля в 16:10
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
41
Политика

Президент Сербии опроверг причастность России к протестам в стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил 12 июля, что у него нет никаких доказательств причастности России к демонстрациям в Белграде.
Известия вчера в 23:06
20
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2K
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
28
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
172
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
1,5K
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
15
Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений

Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия вчера в 18:14
65
Футбол

«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

Аргументы и Факты вчера в 18:57
Политика

Трампа уличили в желании продать территорию США

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после урагана в 2017 году.
Lenta.ru 00:41
13
Главное