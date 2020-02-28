Происшествия
ИзвестияОдин человек погиб при крушении вертолета в Астраханской области
При крушении вертолета под Астраханью погиб один человек. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
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Экономика
Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки
«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
Музыка
Александр Панайотов представит Россию на «Евровидении»
Именно 35-летний певец будет отстаивать честь страны в конкурсе, который пройдет в Роттердаме в середине мая.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
Армия и оружие
Турция может закрыть Босфор и Дарданеллы
Учитывая, что на апрель запланировано развертывание российских ЗРК С-400, такое решение турецких властей может быть оправдано.
Здоровье
70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани
На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Общество
ВОЗ оценила влияние климата на коронавирус
Нет оснований считать, что новый коронавирус COVID-19 по-разному проявляется в разных климатических условиях, заявила в ходе пресс-конференции глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
Происшествия
В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде
Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
Религия
Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям
Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Экономика
Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Армия и оружие
Турцию обвинили в преувеличении числа потерь в рядах армии Сирии
Источник подчеркивает, что Анкара увеличивает число потерь для компенсации того, что «не удалось реализовать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану в Идлибе после побед сирийской армии над террористическими группировками».
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Здоровье
Повторно заразившихся коронавирусом пациентов признали незаразными
Переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты, которые заразились во второй раз, признаны незаразными, однако властям всё равно рекомендовано усилить наблюдение за ними, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Го Яньхуна.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Экономика
Рынок акций РФ продолжает падать и обновляет минимумы с октября по РТС
Рынок акций РФ продолжает падать на внешнем негативе и обновляет минимумы с октября прошлого года по индексу РТС, который уже тестирует психологически значимый уровень 1400 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Общество
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Московский городской суд отменил решение Никулинского районного суда о выплате нападающему "Сельты" Федору Смолову компенсации в размере 8 миллионов рублей от страховой компании за аварию в Краснодаре.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения наркотиков у Абызова
По факту обнаружения наркотиков в квартире у бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова возбуждено уголовное дело.
Футбол
УЕФА не планирует переносить Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций не планирует переносить сроки проведения Евро-2020 из-за нового китайского коронавируса COVID-19.
Авто
В сети появились «живые» фото нового Volkswagen Polo для России
В сети появились первые "живые" фото нового Volkswagen Polo, облик и интерьер которого рассекретили накануне.
Политика
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.
Общество