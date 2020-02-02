Происшествия
Российская газетаОдин человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы. Состояние одного раненого оценивается как тяжелое.
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Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 300 человек
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 304 человек, заявила пресс-служба Комитета по вопросам здравоохранения Китая 2 февраля на сайте комитета.
Происшествия
При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша
Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
Восемь случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировано в Германии. Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Культура
История «Танца с саблями» в одноименном фильме Юсупа Разыкова
История «Танца с саблями» в одноименном фильме Юсупа Разыкова В прокат вышел «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, рассказывающий об эпизоде из жизни Арама Хачатуряна.
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде
Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
Футбол
«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Футбол
«Сельта» проиграла «Валенсии» в дебютном матче Смолова
Кино
Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети
Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Экономика
Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Здоровье
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Общество
Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля
В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
Энергетика
В Бразилии нефтяники приступили к бессрочной забастовке
Бразильские нефтяники объявили о начале бессрочной забастовки. В акции принимают участие свыше семи тысяч человек.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Технологии
Nintendo не выпустит новую приставку Switch в этом году
Решение не выпускать новую Switch было принято после анализа данных по продажам, которые демонстрируют отличный результат.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.