Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОдин человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы. Состояние одного раненого оценивается как тяжелое.
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Погибла под завалами: появились первые кадры с места ночного обрушения крыши в кафе Новосибирска

Сиб.фм20:39

Девушка погибла при обрушении крыши в кафе на бульваре Молодёжи

Новосибирские новости20:23

В МЧС сообщили основную версию обрушения крыши в кафе в Новосибирске

РИА Новости19:30

Первые кадры с места ЧП в Академгородке, где обрушилась крыша кафе

НГС19:30

Четверых людей достали из-под завалов кафе в Новосибирске

РЕН ТВ18:37

МЧС предупреждало о необходимости очистки крыш от снега накануне ЧП в новосибирском кафе

ТАСС20:28

Спасатели в Новосибирске достают из-под завалов посетителей кафе «Родня»

НДН.инфо19:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:43, Ашберн
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае превысило 300 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 304 человек, заявила пресс-служба Комитета по вопросам здравоохранения Китая 2 февраля на сайте комитета.
Красная весна 20:09
Происшествия

При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша

Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
BFM.ru вчера в 07:30
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Общество

Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии

Восемь случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировано в Германии. Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии.
Московский Комсомолец 19:35
Политика

Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 09:45
Происшествия

В Кемерово задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке

РИА Новости 02:14
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:07
Культура

История «Танца с саблями» в одноименном фильме Юсупа Разыкова

История «Танца с саблями» в одноименном фильме Юсупа Разыкова В прокат вышел «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, рассказывающий об эпизоде из жизни Арама Хачатуряна.
Коммерсантъ вчера в 12:36
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде

Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Российская газета 17:35
Энергетика

Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:15
Футбол

«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru 15:56
Футбол

«Сельта» проиграла «Валенсии» в дебютном матче Смолова

RT на русском 17:07
Кино

Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Peterburg2.ru 16:14
Космос

За доказательством жизни: NASA показало марсоход нового поколения

РБК вчера в 01:27
Экономика

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
ТАСС 10:51
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Здоровье

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием.
РИА Новости вчера в 08:01
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Известия 07:00
Технологии

Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах

Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
РИА Новости 19:09
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm вчера в 06:45
Общество

Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля

В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
RT на русском 01:34
Энергетика

В Бразилии нефтяники приступили к бессрочной забастовке

Бразильские нефтяники объявили о начале бессрочной забастовки. В акции принимают участие свыше семи тысяч человек.
Московский Комсомолец 19:58
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 16:54
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Технологии

Nintendo не выпустит новую приставку Switch в этом году

Решение не выпускать новую Switch было принято после анализа данных по продажам, которые демонстрируют отличный результат.
Astera вчера в 06:13
Спорт

Сборная России по мини-футболу вышла в финальную часть чемпионата мира

РИА Новости 15:51
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС вчера в 13:34
Хоккей

Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января.
Российская газета 14:21
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК вчера в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное