Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОдин человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы. Состояние одного раненого оценивается как тяжелое.
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Здание, пристройка к которому обрушилась в Новосибирске, официально было неэксплуатируемым

Интерфакс21:54

В МЧС сообщили основную версию обрушения крыши в кафе в Новосибирске

РИА Новости19:30

«Была большая тусовка в Академе». В заведении, где рухнула крыша, ночью проходила модная вечеринка

НГС21:17

«Люди кричали и звонили из под завалов»: очевидцы рассказали подробности трагедии в ночном клубе Новосибирска

Сиб.фм21:40

Четверых людей достали из-под завалов кафе в Новосибирске

РЕН ТВ18:37

Здание, кровля которого обрушилась в Новосибирске, принадлежало СО РАН

ТАСС22:11

ЧП в Новосибирске: крыша обрушилась на посетителей кафе, есть погибший

КП - Новосибирск21:50
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Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Происшествия

Украинец похитил из храма мощи святого Николая и подарил их другу

Газета.Ru 15:56
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
REGNUM вчера в 00:08
Музыка

Крутой назвал Панайотова возможным участником «Евровидения-2020» от РФ

Российский продюсер Игорь Крутой назвал возможного участника "Евровидения-2020".
VSE42.RU вчера в 22:21
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru 09:12
Происшествия

На борту заблокированного в Италии лайнера находятся 67 граждан России

Круизный лайнер заблокирован в 100 км от Рима. На борту находятся шесть тысяч пассажиров.
Говорит Москва 30 января в 09:22
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК вчера в 11:09
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Чемпионат 19:40
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке

Газета.Ru 04:27
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Стоит отметить, что компания Apple выступила против введения обязательного требования по совместимости с универсальным зарядным устройством.
ToDay News Ufa вчера в 02:01
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM вчера в 06:56
Наука

Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

Русская Планета вчера в 13:41
Политика

Пушков оценил переговоры Белоруссии и США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Lenta.ru 15:37
Здоровье

В России выявили двух первых больных коронавирусом

В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 07:39
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС 19:58
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Общество

Въезжающих в Приморье граждан Китая изолируют на карантин

Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в РФ по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, сообщил глава региона Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 20:21
Культура

Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей

Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
РИА Новости 00:00
Наука

Ученые: хронические воспаления могут вызвать ускоренное старение

По мнению экспертов, длительные воспаления могут стать причиной ускоренного старения организма.
Московский Комсомолец 14:51
Общество

В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Lenta.ru 02:37
Политика

Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Вести.Ru 09:50
Происшествия

Тело рабочего найдено под завалами обрушившегося СКК в Петербурге

Погибшим оказался 29-летний Матвей М. Там сегодня произошло незапланированное обрушение крыши во время демонтажа спортивно-концертного комплекса.
iReactor вчера в 09:00
Спорт

Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным

Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Говорит Москва вчера в 06:58
Экономика

Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

Резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на фоне слабого роста прямых иностранных инвестиций может обернуться крахом для экономики страны.
ТАСС 10:51
Гаджеты

В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite

ToDay News Ufa 30 января в 06:43
Футбол

Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Российская газета 02:16
Происшествия

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Российская газета 21:28
Политика

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Коммерсантъ 10:58
Политика

Тимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Lenta.ru 19:32
Политика

В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Газета.Ru 11:36
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