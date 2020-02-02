Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы. Состояние одного раненого оценивается как тяжелое.

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

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