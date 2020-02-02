Крыша пристроенной к кафе раздевалки обрушилась в Новосибирске в ночь на 2 февраля. Как сообщили в областном главке МЧС, строение, вероятно, не выдержало тяжести скопившегося снега. Площадь обрушения составила 240 кв. м, самостоятельно из здания успели выйти около 200 человек.

В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе

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