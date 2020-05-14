Происшествия

RT на русскомRT на русскомОдин человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Пожар в доме на Фрунзенской набережной потушен

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:01

Появилось видео с горящим жилым домом в центре Москвы

РИА Новости07:47

На юго-востоке Москвы горит строящаяся многоэтажка

ТАСС09:35

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

РЕН ТВ07:23

СК начал проверку после гибели одного человека при пожаре в доме на Фрунзенской набережной

Агентство Москва09:26

Двух человек спасли при тушении пожара в доме на Фрунзенской набережной

Москва 2409:17

Пожарные сбили открытый огонь в жилом доме в центре Москвы

Телеканал 360°08:08
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Политика

Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
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Происшествия

В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело

REGNUM 01:21
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
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Наука

Котовник оказался продуктом повторной эволюции

Международная группа исследователей обнаружила с помощью анализа генома, что способность производить иридоиды — пахучие вещества, опьяняюще действующие на кошек — уже была потеряна у предков котовников в ходе эволюции.
Индикатор 08:05
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Армия и оружие

Израиль не решается атаковать российскую авиабазу

Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки.
Мир новостей вчера в 09:53
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Общество

Приморские дальнобойщики «перекрыли» границу с Китаем

Очередь из большегрузов растянулась более чем на 5 км. История вопроса Перевозчики просят сделать очередь на границе с Китаем электронной Вглубь Китая могут заезжать только "избранные категории" российских дальнобойщиков Китай тестирует российских дальнобойщиков прямо на границе В течение трех дней водители фур не будут трогаться с мест.
Logirus.ru 05:00
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Путешествия

Спрогнозировано открытие туристического сезона на Кипре

Кипр готовится к возобновлению въездного туризма и открытию сезона после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:26
Общество

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
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Происшествия

Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке

К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
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Общество

Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России

Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Политика

Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Киберспорт

Sports.ru проинвестирует в киберспортивный стартап eForce

Sports.ru проинвестирует в компанию, разрабатывающую мобильное приложение для фанатов киберспорта eForce.
Sports.ru 07:32
Футбол

Моуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью негативно высказался в адрес тех игроков и тренеров, которые не поддерживают идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
ProstoProSport 07:10
Наука

Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19

В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
РИА Новости 09:20
Происшествия

В Челябинске возбудили дело из-за хищений при строительстве театра

Полиция по итогам прокурорской проверки возбудила уголовное дело после выявления факта хищения почти одного миллиона рублей при строительстве вспомогательного здания для театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 09:32
Гаджеты

NVIDIA представила графический процессор Ampere и начала его поставки

3DNews 09:00
Экономика

Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд

Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Космос

Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах.
Взгляд.ру 07:52
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
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Хоккей

Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную

Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт вчера в 03:46
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Общество

На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
РИА Новости вчера в 04:56
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