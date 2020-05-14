Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

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