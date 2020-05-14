Происшествия
RT на русскомОдин человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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Политика
Министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков переболел COVID-19.
РИА Новости 08:11
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Господин Собянин добавил, что теперь до 70 тыс. москвичей еженедельно будут получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости вчера в 16:59
Наука
Котовник оказался продуктом повторной эволюции
Международная группа исследователей обнаружила с помощью анализа генома, что способность производить иридоиды — пахучие вещества, опьяняюще действующие на кошек — уже была потеряна у предков котовников в ходе эволюции.
Индикатор 08:05
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Армия и оружие
Израиль не решается атаковать российскую авиабазу
Получение груза из Ирана на российской авиабазе в Сирии гарантирует полную безопасность от попыток Израиля срывать подобные поставки.
Мир новостей вчера в 09:53
Общество
Приморские дальнобойщики «перекрыли» границу с Китаем
Очередь из большегрузов растянулась более чем на 5 км. История вопроса Перевозчики просят сделать очередь на границе с Китаем электронной Вглубь Китая могут заезжать только "избранные категории" российских дальнобойщиков Китай тестирует российских дальнобойщиков прямо на границе В течение трех дней водители фур не будут трогаться с мест.
Logirus.ru 05:00
Путешествия
Спрогнозировано открытие туристического сезона на Кипре
Кипр готовится к возобновлению въездного туризма и открытию сезона после спада пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:26
Общество
Путину рассказали об опухоли Заворотнюк
Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России
Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Политика
Путин призвал обеспечить оформление прав на вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцину Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» против COVID-19 зарегистрируют в сентябре.
RT на русском 08:31
Киберспорт
Sports.ru проинвестирует в киберспортивный стартап eForce
Sports.ru проинвестирует в компанию, разрабатывающую мобильное приложение для фанатов киберспорта eForce.
Sports.ru 07:32
Футбол
Моуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛ
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью негативно высказался в адрес тех игроков и тренеров, которые не поддерживают идею возобновления сезона в английской Премьер-лиге.
ProstoProSport 07:10
Наука
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
РИА Новости 09:20
Происшествия
В Челябинске возбудили дело из-за хищений при строительстве театра
Полиция по итогам прокурорской проверки возбудила уголовное дело после выявления факта хищения почти одного миллиона рублей при строительстве вспомогательного здания для театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 09:32
Экономика
Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд
Конечная цена снижается в среднем на 0,1–0,2 процентных пункта еженедельно за счёт скидок, которые предоставляют собственники покупателям, — заявил ТАСС директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
News.ru 09:07
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Космос
Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах.
Взгляд.ру 07:52
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
Хоккей
Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную
Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт вчера в 03:46
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
РИА Новости вчера в 04:56