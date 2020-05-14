Происшествия
ИнтерфаксЛиквидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
Информация о пожаре по Фрунзенской набережной, 32 поступила в 13:48. "Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве. Информированный источник сообщал "Интерфаксу" об эвакуации 30 жильцов дома.
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Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости
На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Российская газета 12:32
Авто
Названа цена на самостоятельно собранную по запчастям Lada Vesta
Российский известный блогер с канала «Андрей Макар» сообщил о том, как сделать дешевле: собрать своими руками Lada Vesta по отдельным запчастям или приобрести машину сразу у официального дилера в салоне.
Evo-rus.com 04:52
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
Общество
Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве
В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 11:27
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Общество
В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
В Минздраве России рассказали СМИ, когда появится первая вакцина от коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Общество
В России создали вирусы, убивающие раковые клетки
Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
REGNUM 12:12
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Общество
Законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили внесли в ГД
Законопроект о расширении полномочий полицейских Правительство РФ внесло в Государственную думу на рассмотрение.
Экономика сегодня вчера в 04:00
Единоборства
Гловер Тейшейра победил Смита на UFC Fight Night 171
В четверг, 14 мая, состоялся турнир UFC Fight Night 171.
ГЛАС.RU 02:16
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Инфорос 04:02
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V
Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform вчера в 10:40
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью
Как стало известно РЕН ТВ, советская и российская актриса театра и кино Алла Мещерякова, известная зрителям по ролям в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Калина красная», незадолго до смерти могла стать жертвой преступления.
РЕН ТВ 07:38
Транспорт
В Москве отменили штрафы за ошибку при привязке номера авто к пропуску
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что приняли решение отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску.
RT на русском 12:37
Общество
Беларусь ждет от МВФ финансирования на фоне неблагоприятных условий
Идут переговоры о привлечении быстрого финансирования в объеме до 900 миллионов долларов Александр Лукашенко ждет привлечения внешнего финансирования, в том числе от Международного валютного фонда.
Союзное Вече 05:50
Футбол
Уйти в гудок: «Локомотив» не продлил контракт с Семиным
В четверг было официально объявлено о том, что контракт Семина, истекающий 31 мая 2020 года, продлен не будет.
РИА Новости 11:03
Наука
Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
РИА Новости 09:20
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом часто болеют молодые
Среди мужчин чаще болеют молодые до 25 лет.
Царьград 05:13
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14