Информация о пожаре по Фрунзенской набережной, 32 поступила в 13:48. "Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве. Информированный источник сообщал "Интерфаксу" об эвакуации 30 жильцов дома.

Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной

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