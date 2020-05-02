Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Один из пострадавших во время взрыва на плавбазе в Находке погиб

Владивосток-Новости05:26

На плавбазе в Находке при взрыве газового баллона пострадали двое

РЕН ТВвчера в 22:10

После гибели человека на плавбазе «Всеволод Сибирцев» возбудили дело

РБК01:03

Экипаж плавбазы в Находке, где произошел взрыв, эвакуировали

РИА Новости01:36

Названа причина ЧП на плавбазе «Всеволод Сибирцев» в Находке

ТАСС02:22

После взрыва на крупнейшем в РФ плавзаводе возбуждено уголовное дело

Интерфакс00:27

Александр Ефремов: Погибший на «Всеволоде Сибирцеве» не был сотрудником ГК «Доброфлот»

PrimaMedia.ru03:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

Коммерсантъ 02:19
955
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
850
Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой

РИА Новости 04:12
189
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,3K
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
806
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении российского танка Т-14 «Армата» в Сирии

Согласно источникам агентства, российские военные перебросили в САР пять танков Т-14 «Армата».
ГЛАС.RU вчера в 09:44
2,1K
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
651
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
15
Кино

Фильм «Шугалей» взорвал российские соцсети

Основанный на реальных событиях фильм Шугалей высоко оценили пользователи социальных сетей в России.
NewInform 06:04
Хоккей

Хоккеист Александр Барков признался в нежелании выступать за Россию

Спортсмен признался, что у него не возникало желания выступать за Россию, поскольку считает себя гражданином другой страны.
Актуальные Новости 05:59
Здоровье

В региональном штабе прокомментировали видеообращение медсестры КОКБ

Каскад 06:08
10
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России

По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
599
Общество

Жителям Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Власти Испании со 2 мая начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничительные меры.
Коммерсантъ 03:24
2
Авто

АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
15
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
6
Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
3,3K
Кино

Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»

Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости вчера в 01:43
19
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
38
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
771
Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
19
Культура

Умер звезда сериала «Клиника» актер Сэм Ллойд

МИР 24 05:10
7
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,3K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,1K
Политика

Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
284
Общество

Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их

Американский бизнесмен и глава SpaceX Илон Маск посчитал акции компании Tesla, главой которой он также является, слишком дорогими.
Lenta.ru вчера в 21:10
276
Происшествия

ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии

Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45
38
Общество

Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
131
Общество

В России подтвердилось рекордное количество новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 9623 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах.
АБН 04:43
36
Главное