Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
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Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз
66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Здоровье
«Больно смотреть»: главврач рассказал о молодых пациентах с COVID-19
"Больно до слез смотреть на совсем молодых людей, которые сейчас лежат у нас абсолютно беспомощные", - рассказал главврач.
РИА Новости вчера в 20:55
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи опубликовал фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанные во время его первого за последние 20 дней появления на публике.
RT на русском вчера в 20:23
Кино
Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал
Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Бурак Озчивит подписал контракт на 3 млн лир
Rusturkey.com 00:05
Общество
Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников
В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
RT на русском 30 апреля в 15:11
Политика
В Раде заявили о предложенном Саакашвили «другом формате» работы
«По моей информации, будет другое решение, и президент [Украины Владимир Зеленский] уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», — сказал Арахамия.
РБК 30 апреля в 10:55
Культура
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Единоборства
Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 13 мая в Джексонвилле
Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC Fight Night, проведение которого запланировано на 13 мая в штате Флорида в Джексонвилле.
Чемпионат 00:25
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 30 апреля в 02:16
Общество
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой защитных масок
ФАН 30 апреля в 12:38
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском 30 апреля в 19:18
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе
Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей.
Коммерсантъ вчера в 21:57
Экономика
Всемирный банк выделил Украине $150 млн для борьбы с коронавирусом
Всемирный банк принял решение выделить Украине $150 млн в рамках помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило украинское Министерство финансов.
RT на русском вчера в 06:42
Политика
Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Футбол
Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову
Нападающий "Уфы" Андрей Козлов в интервью клубной пресс-службе выразил поддержку голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который подвергся критике после своих высказываний в адрес властей РФ.Евгений Фролов — мой друг.
Soccer.ru вчера в 18:33
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
Общество
В Свердловской области за сутки выявили 232 новых случая коронавируса
С 1 мая в Свердловской области начнут действовать пропускные и масочные режимы.
РБК Екатеринбург вчера в 03:43
Общество
В Смольном объяснили появление в Петербурге мобильных рефрижераторов
В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для тел умерших.
Город+ вчера в 05:36
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник 30 апреля в 03:42
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Футбол
Вернер не намерен переходить в «Баварию»
Ранее генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что клуб не имеет предложений по Вернеру.
Матч ТВ вчера в 17:37
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия вчера в 15:22
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe 30 апреля в 09:43