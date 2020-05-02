Происшествия
ИнтерфаксОдин человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Общество
273 россиянина вылетели из Дели на родину
273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru 22:25
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Наука
Новым средством от коронавируса оказались антитела лам
Новое средство было получено при слиянии двух типов антител, полученных от обычных лам.
NewInform вчера в 16:27
Футбол
Вернер не намерен переходить в «Баварию»
Ранее генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что клуб не имеет предложений по Вернеру.
Матч ТВ 17:37
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета 08:01
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
В Японии специалисты обнаружили новую возможность лечения шизофрении, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:56
Финансы
Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
В марте наблюдательный совет банка предложил акционерам утвердить выплату 50% чистой прибыли, или 422,4 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
Народные новости 09:16
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия 12:40
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
Происшествия
Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке
В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
Интерфакс 18:40
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Армия и оружие
Новый двигатель для китайского истребителя J-20 оказался неисправен
Китайские двигатели для истребителей оказались неисправны, пишет Военное обозрение.
Политическая Экспертиза 11:54
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Гаджеты
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
В Xiaomi назвали информацию "досадным непониманием". Китайскую компанию Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов.
Деловое.ТВ 11:57
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском 11:22
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X и Intel Core i9-10900K сравнили в Cinebench R15
В Cinebench R15 сравнили процессоры AMD Ryzen 9 3950X, Intel Core i9-10900K и Intel Core i9-9900K, презентованные вместе с Asus ROG.
Дни24 вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 10 кг за апрель
OAnews 29 апреля в 14:00
Общество
Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии
Коронавирус обнаружен у 2 482 российских военнослужащих, а также у 313 гражданских сотрудников Минобороны.
Lenta.ru 13:52