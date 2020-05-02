Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

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