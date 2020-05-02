Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,2K

Кино Режиссеры «Джона Уика» подключатся к съемкам «Матрицы 4» Стахелски снял два сиквела «Джона Уика», а Литч работал над фильмами «Взрывная блондинка», «Дэдпул-2» и другие.В «Матрице 4» режиссёр Лана Вачовски будет ставить все экшен-сцены, а ее сестра Лилли Вачовски ушла на покой и не работает в сфере кино.

Общество Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,4K

Транспорт В Москве временно закроют вестибюли ещё 45 станций метро В Московском метрополитене с 3 мая временно закроют некоторые вестибюли ещё 45 станций. Об этом сообщается на сайте столичного метро. 347

Общество В Испании задержали экс-депутата Госдумы В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. 345

Политика Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата сената страны Дариги Назарбаевой — она является спикером верхней палаты казахского парламента и старшей дочерью экс-президента Нурсултана Назарбаева. 137

Общество В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Наука Квантовые автоэнкодеры помогли очистить данные от шума Немецкие физики из Университета Лейбница создали, используя обученную нейросеть автоэнкодер для очистки квантовых данных от шумов. 10

Общество Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС. 1K

Общество В Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом За минувшие сутки в Свердловской области ещё 81 человек заразился коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1016 человек. 65

Общество Обязательный масочный режим ввели в Забайкалье В Забайкальском крае ввели масочный режим. Теперь ношение защитной маски или респиратора стало обязательным при посещении общественных мест. 13

Авто Lamborghini представит 7 мая новый автомобиль Запустить конвейер итальянцы планируют 4 мая, а через три дня они намерены представить новый автомобиль. 1

Общество Во Владимирской области зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области. 501

Общество В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, к этой работе за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории. 1

Общество Стало известно о пяти кожных проявлениях коронавируса Ученые выделили пять групп пациентов с разными кожными высыпаниями — все они могут быть проявлениями коронавирусной инфекции. 25