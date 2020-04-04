В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки Жители подмосковного Орехово-Зуево, и так напуганные эпидемией коронавируса, пережили сегодня трагедию. В результате взрыва газа в пятиэтажке один человек погиб, шестеро оказались в больнице, причем трое в реанимации.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус В 96% случаев коронавирус передается капельным путем, в 4% - воздушным и способен сохраняться на поверхности 72 часа.

Общество Россия приостановила вывоз своих граждан из других стран Как сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения CoViD-19 на территории России, с 00:00 4 апреля в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом, временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу российских граждан из других стран.

Общество Принцу Гарри придется жить за счет Меган Маркл Обеспечивать семью с маленьким ребенком придется Меган Маркл. Пара на время обосновалась в Лос-Анджелесе и сейчас находится в самоизоляции.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Происшествия В Тамбовской области выявили седьмой случай заражения коронавирусом В Тамбовской области на 3 апреля было шесть подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них двое уже выздоровели и были выписаны.

Общество В Китае почтили память погибших от коронавируса Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.

Здоровье В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.

Общество Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+ Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Общество Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Общество Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.

Авто «Автостат» выбрал лучший автомобиль для покупки в кризис Ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов рассказал, что в сложившихся условиях самым оптимальным вариантом для покупки станет автомобиль среднего класса, которые изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и относительно дешевые в содержании.

Общество Предпринимателей Петербурга обязали создать стандарт безопасности Конкретную форму установят в Смольном. Напомним, постановление губернатора касается многих аспектов жизни Петербурга в нерабочий месяц.