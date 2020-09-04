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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала произошел взрыв, сообщает телеканал «Рустави 2». Один человек погиб, двое пострадали, передает телеканал информацию спасательных служб.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Грузия

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузиявчера в 09:34
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

Коммерсантъвчера в 08:57
ТАСС

СМИ: в центре Тбилиси произошел взрыв

ТАССвчера в 09:00
РИА Новости

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

РИА Новостивчера в 08:59
Lenta.ru

В центре Тбилиси прогремел взрыв

Lenta.ruвчера в 08:57
РБК

В центре Тбилиси произошел взрыв

РБКвчера в 09:24
RT на русском

В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси

RT на русскомвчера в 10:30
Sputnik Грузия

Взрыв у здания Филармонии в столице Грузии - фото

Sputnik Грузиявчера в 11:36
КП - Беларусь

В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

КП - Беларусьвчера в 09:45

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спортвчера в 03:38
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Житель Дагестана избил краснокнижного беркута железной трубой

Курахский районный суд Дагестана предписал местному жителю заплатить штраф в размере 120 тыс. рублей за ловлю и избиение хищной птицы, сообщает в пятницу, 4 сентября пресс-служба прокуратуры региона.
Известия19:10
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«Холодильник.ру» обыскали по делу о выводе средств за границу

"Холодильник.ру" обыскали по делу о выводе средств за границу Как стало известно "Ъ", при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники "Холодильник.ру".
Коммерсантъ19:51
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Главный тренер «Ротора» опровергает своего генерального директора

Вчера после вечерней тренировки главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич в интервью клубной пресс-службе непроизвольно (а может и умышленно) практически уличил своего генерального директора Андрея Рекечинского (а может, и художественного руководителя) во лжи.
РИАЦвчера в 06:07
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Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке на ₽3,4 млрд ушло в суд

Материалы уголовного дела депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова о взятке на 3,4 млрд рублей с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу – вместе с ним на скамью подсудимых сядет экс-главбух Первого хлебокомбината (Челябинск) Маргарита Бутакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ13 сентября в 04:32
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUMвчера в 20:50
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