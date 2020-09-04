Происшествия
РИА НовостиПри взрыве в Тбилиси погиб один человек
У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали.
Читать в источнике
Оценить208
с чего всё началось
В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.Sputnik Грузия09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7395 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7395 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Политика
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости 13:40
Происшествия
В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета
В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали студентов лингвистического университета.
Газета.Ru 12:04
Футбол
Нидерланды — Польша 0:0 (2-й тайм)
Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций Нидерланды-Польша.
Газета.Ru 14:14
Армия и оружие
Американские бомбардировщики В-52 пролетели над Украиной вблизи Крыма
Как минимум два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress пересекли воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму.
РБК 11:25
Армия и оружие
МИД Турции призвал Макрона «не впадать в истерику»
Чавушоглу заявил, что Макрон «впал в истерику» из-за поражений Халифы Хафтара в Ливии, затем «был унижен» в Восточном Средиземноморье, а после этого стал «провоцировать» Грецию на конфликт с Турцией.
REGNUM 10:04
Общество
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Следы отравляющего вещества обнаружены не только в крови Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коллег из Der Spiegel.
BFM.ru 09:19
Кино
Предпродажи билетов на «Довод» в России достигли 11 млн рублей
По данным ЕАИС, ко 2 сентября сумма предварительных продаж билетов на новый фильм Кристофера Нолана «Довод» в России достигла 11 млн рублей.
Игромания.ру 02 сентября в 08:07
Общество
ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя
В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия вчера в 20:43
Космос
Обсерватория LIGO поймала самый мощный сигнал из космоса
Астрономы зафиксировали самый мощный гравитационный сигнал из космоса за всю историю наблюдений.
МИР 24 вчера в 06:54
Спорт
Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.
Известия 13:33
Политика
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний.
Ведомости 15:36
Футбол
Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций
Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк вчера в 22:56
Игры
Suicide Squad Kill The Justice League: анонс, дата релиза и системные требования
Поклонники смогли узнать целый ряд анонсов и сформировать мнение насчет новых проектов.
LoginCasino.com 04:56
Общество
Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера
Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.
РБК 11:55
Общество
Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице есть предпосылки по увеличению числа заболевших.
Коммерсантъ 04:59
Гаджеты
NVIDIA презентовала новые видеокарты GeForce RTX 3090, 3080 и 3070
Американский разработчик графических процессоров NVIDIA представил новую серию видеокарт GeForce RTX 30, основанных на архитектуре NVIDIA Ampere.
iReactor 01 сентября в 22:57
Здоровье
Медики назвали один из самых полезных продуктов на планете
Лезги газет вчера в 12:33
Технологии
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:42
Политика
В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии
Грузия поднимет свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии, пообещал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.
Газета.Ru 02:35
Общество
МВД Белоруссии заявило о попытке взлома сайта ведомства
По данным ведомства, была зафиксирована попытка внедрения вредоносных программ, которые блокируют или вносят изменения в работу «ряда информационных ресурсов МВД».
RT на русском 13:47
Здоровье
Диетолог назвала продукт, сохраняющий молодость и красоту
Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала продукт, который помогает сохранить зубы, кости, волосы и ногти в здоровом состоянии.
Smolnarod.ru 06:59
Футбол
Кай Хаверц продолжит карьеру в «Челси»
Вести.Ru 11:45
Политика
Шойгу рассказал о запланированной экспедиции на Курильские острова
Отложенная ранее большая экспедиция по Курильским островам пройдет в следующем году.
Политическая Экспертиза 06:24
Здоровье
Результат анализа на COVID-19 на Украине ждут до двух недель — Минздрав
Глава санитарной службы подчеркнул, что государственные лаборатории в первую очередь обязаны обрабатывать анализы пациентов с симптомами коронавируса и больных с пневмонией, которые попадают в больницы, именно эти категории ожидают результатов дольше всего.
ИА Красная Весна 14:36
Кино
Продюсерский центр «Среда» снимет семь сериалов для МТС ТВ
"МТС Медиа" активно приступила к стадии реализации производства качественных многочисленных проектов для нашего онлайн-кинотеатра МТС ТВ.
Telesputnik.ru 03:41
Футбол
Сборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги наций
Гол Александра Зинченко принес сборной Украины победу над Швейцарией в матче 1-го тура группы 4 лиги А в Лиге наций УЕФА 3 сентября во Львове.
ИА Красная Весна вчера в 16:56
Политика
Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы
Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газета вчера в 12:50
Происшествия
Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе
В Анапе умерла женщина, пострадавшая при столкновении двух микроавтобусов, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Интерфакс 02:16