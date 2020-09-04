Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри взрыве в Тбилиси погиб один человек

У здания Большого концертного зала в центре Тбилиси прогремел взрыв, передает Sputnik Грузия. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, один человек погиб, трое пострадали.
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с чего всё началось

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузия09:34

Подробнее о событии

В центре Тбилиси произошел взрыв

РБК09:24

СМИ: в центре Тбилиси произошел взрыв

ТАСС09:00

Взрыв у здания Филармонии в столице Грузии - фото

Sputnik Грузия11:36

В центре Тбилиси прогремел взрыв

Lenta.ru08:57

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

Коммерсантъ08:57

В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси

RT на русском10:30

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

РИА Новости08:59
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В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

КП - Беларусь09:45
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Автоматически обработано 7395 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Политика

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости 13:40
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Происшествия

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали студентов лингвистического университета.
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Футбол

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Стали известны стартовые составы на матч Лиги наций Нидерланды-Польша.
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Авто

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Армия и оружие

МИД Турции призвал Макрона «не впадать в истерику»

Чавушоглу заявил, что Макрон «впал в истерику» из-за поражений Халифы Хафтара в Ливии, затем «был унижен» в Восточном Средиземноморье, а после этого стал «провоцировать» Грецию на конфликт с Турцией.
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Общество

Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального

Следы отравляющего вещества обнаружены не только в крови Алексея Навального. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на коллег из Der Spiegel.
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По данным ЕАИС, ко 2 сентября сумма предварительных продаж билетов на новый фильм Кристофера Нолана «Довод» в России достигла 11 млн рублей.
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Общество

ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
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Космос

Обсерватория LIGO поймала самый мощный сигнал из космоса

Астрономы зафиксировали самый мощный гравитационный сигнал из космоса за всю историю наблюдений.
МИР 24 вчера в 06:54
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Спорт

Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.
Известия 13:33
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Политика

Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко

Россия ввела санкции в отношении Украины в ноябре 2018 г. Под них попали 322 человека и 68 компаний.
Ведомости 15:36
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Футбол

Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
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Suicide Squad Kill The Justice League: анонс, дата релиза и системные требования

Поклонники смогли узнать целый ряд анонсов и сформировать мнение насчет новых проектов.
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Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.
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Американский разработчик графических процессоров NVIDIA представил новую серию видеокарт GeForce RTX 30, основанных на архитектуре NVIDIA Ampere.
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Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19

Международный научный журнал The Lancet обнародовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.
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В Грузии пообещали поднять флаг над военной базой РФ в Южной Осетии

Грузия поднимет свой флаг над российской военной базой в Южной Осетии, пообещал лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили.
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МВД Белоруссии заявило о попытке взлома сайта ведомства

По данным ведомства, была зафиксирована попытка внедрения вредоносных программ, которые блокируют или вносят изменения в работу «ряда информационных ресурсов МВД».
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Результат анализа на COVID-19 на Украине ждут до двух недель — Минздрав

Глава санитарной службы подчеркнул, что государственные лаборатории в первую очередь обязаны обрабатывать анализы пациентов с симптомами коронавируса и больных с пневмонией, которые попадают в больницы, именно эти категории ожидают результатов дольше всего.
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Футбол

Сборная Украины обыграла Швейцарию в матче Лиги наций

Гол Александра Зинченко принес сборной Украины победу над Швейцарией в матче 1-го тура группы 4 лиги А в Лиге наций УЕФА 3 сентября во Львове.
ИА Красная Весна вчера в 16:56
Политика

Россия и Белоруссия обсудили переброску поставок нефти из портов Литвы

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе переговоров обсудили возможность перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию.
Парламентская газета вчера в 12:50
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Происшествия

Умерла одна из пострадавших в столкновении автобусов в Анапе

В Анапе умерла женщина, пострадавшая при столкновении двух микроавтобусов, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Интерфакс 02:16
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