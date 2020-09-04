Сборная России играла плохо. Хорошо, что Черчесов это понимает

Сербская команда намного больше владела мячом (62 на 38), разница в точности передач оказалась неприлично большой (87% у соперника, 77% у нас), по количеству ударов гости тоже оказались лучше: 15(6 в створ) и 1,89 xG у них, 9(4) и 1,53 xG у России.