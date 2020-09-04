Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси
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В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала произошел взрыв, сообщает телеканал «Рустави 2». Один человек погиб, двое пострадали, передает телеканал информацию спасательных служб.В источнике
С чего всё началось
В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие
В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузиявчера в 09:34
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