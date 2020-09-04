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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала произошел взрыв, сообщает телеканал «Рустави 2». Один человек погиб, двое пострадали, передает телеканал информацию спасательных служб.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Грузия

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузиявчера в 09:34
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

Коммерсантъвчера в 08:57
ТАСС

СМИ: в центре Тбилиси произошел взрыв

ТАССвчера в 09:00
РИА Новости

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

РИА Новостивчера в 08:59
Lenta.ru

В центре Тбилиси прогремел взрыв

Lenta.ruвчера в 08:57
РБК

В центре Тбилиси произошел взрыв

РБКвчера в 09:24
RT на русском

В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси

RT на русскомвчера в 10:30
Sputnik Грузия

Взрыв у здания Филармонии в столице Грузии - фото

Sputnik Грузиявчера в 11:36
КП - Беларусь

В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

КП - Беларусьвчера в 09:45

Сборная России играла плохо. Хорошо, что Черчесов это понимает

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Чемпионатвчера в 06:31

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