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RT на русском
RT на русском

В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси

В грузинской Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что в результате взрыва в центре Тбилиси один человек погиб и трое пострадали. «В результате инцидента погиб один человек, пострадавших трое, они доставлены в клинику», — приводит РИА Новости слова сотрудника службы.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Грузия

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузия09:34
Подробнее о событии
РБК

В центре Тбилиси произошел взрыв

РБК09:24
ТАСС

СМИ: в центре Тбилиси произошел взрыв

ТАСС09:00
РИА Новости

При взрыве в Тбилиси погиб один человек

РИА Новости08:59
Lenta.ru

В центре Тбилиси прогремел взрыв

Lenta.ru08:57
Коммерсантъ

Один человек погиб при взрыве в центре Тбилиси

Коммерсантъ08:57
RT на русском

В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси

RT на русском10:30
Sputnik Грузия

«У человека горела рука, я ничем не мог помочь» - очевидец о первых секундах после взрыва

Sputnik Грузия10:47
КП - Беларусь

В центре Тбилиси прогремел взрыв: есть погибший и пострадавшие

КП - Беларусь09:45

МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
RT на русском10:48

На Урале проверят данные о «скорой», отказавшейся помогать умирающему

Специалисты установят, действительно ли это случилось, оценят соблюдение законодательства, запросят документацию в Управлении здравоохранения городской администрации, на станции скорой медицинской помощи, выяснят все обстоятельства произошедшего.
Российская газета10:12
24

Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
34

Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).
Телеканал 360°10:39
59

NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

Бывшие высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа, которые работали в сфере национальной безопасности, опасаются, что президент в случае переизбрания на второй срок может «наконец подорвать или даже положить конец» членству страны в НАТО.
РБК06:46
14

Глава WADA пригрозил отстранением спортсменов из США от Олимпиады

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что американские спортсмены могут быть отстранены от Олимпийских игр, если США примут решение прекратить финансирование организации, сообщает Reuters.
РБК спорт03:38
3

В Кремле сообщили о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые, по данным Минска, доказывают фальсификацию отравления блогера Алексея Навального.
Известия08:17
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