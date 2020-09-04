В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси
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В Службе по ЧС Грузии сообщили о погибшем при взрыве в Тбилиси
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В грузинской Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что в результате взрыва в центре Тбилиси один человек погиб и трое пострадали. «В результате инцидента погиб один человек, пострадавших трое, они доставлены в клинику», — приводит РИА Новости слова сотрудника службы.В источнике
С чего всё началось
В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие
В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший.
Sputnik Грузия09:34
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