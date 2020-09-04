В грузинской Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что в результате взрыва в центре Тбилиси один человек погиб и трое пострадали. «В результате инцидента погиб один человек, пострадавших трое, они доставлены в клинику», — приводит РИА Новости слова сотрудника службы.

С чего всё началось В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие В центре Тбилиси, у здания Большого концертного зала (Филармонии), прогремел взрыв, есть пострадавшие и один погибший. Sputnik Грузия 09:34