В наземном газохранилище в Казани взорвался сжиженный газ, в результате чего один человек погиб, трое пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Взрыв в Казани произошел в стационарном хранилище на улице Северо-Западная. Емкость хранилища составляет 100 кубометров.

В Казани произошел взрыв в газохранилище, есть пострадавшие

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