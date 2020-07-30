Происшествия
РИА НовостиЧисло пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17
Число пострадавших в результате взрыва в ресторане в японской префектуре Фукусима выросло до 17, сообщил телеканал NHK. Сильный взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. Сорвана крыша, от стен остался только железный остов.
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Происшествия
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал трагедию в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом.
РИА Новости вчера в 23:14
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Политика
Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян
Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о задержании 32 россиян, сообщает официальный аккаунт дипмиссии в Twitter.
Общественная служба новостей вчера в 12:56
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Политика
В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины
Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском вчера в 08:30
Экономика
Названа примерная цена проездного после транспортной реформы в Екатеринбурге, Челябинске и Перми
Напомним, Екатеринбург уже закупил 57 больших "газовых" автобусов, они должны выйти на линии в текущем году.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:16
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса
РИА Новости вчера в 00:36
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
CT news вчера в 19:32
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
РИА Новости вчера в 12:04
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Известия вчера в 06:19
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Происшествия
Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена
REGNUM вчера в 05:07
Здоровье
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей
Минздрав России планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
Тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без воды
Сегодня в Южно-Сахалинске произошла еще одна авария на водопроводе в районе пересечения улиц Чехова и Компроспекта.
АСТВ 00:13
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
Общество
Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
РИА Новости 28 июля в 07:32
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Общество
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета вчера в 06:01
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер вчера в 13:16
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля
В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Космос
Частная компания построит ядерный реактор для Луны
Discover24 28 июля в 06:08
Армия и оружие
Новый российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ
Истребитель-перехватчик МиГ-41, о котором идет речь, не только сможет развивать невероятно большую скорость, но и будет подниматься на высоту в 30 километров, что сделает его абсолютно неуязвимым для большинства существующих средств ПВО.
Вечерний курьер вчера в 14:02
Культура
Русский музей представит выставочный проект к своему 125-летию
На примере даров и крупных поступлений представлены эпохи истории отечественного искусства.
Санкт-Петербургские ведомости 28 июля в 04:10
Экономика
В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06