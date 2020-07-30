Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло пострадавших при взрыве в префектуре Фукусима выросло до 17

Число пострадавших в результате взрыва в ресторане в японской префектуре Фукусима выросло до 17, сообщил телеканал NHK. Сильный взрыв полностью разрушил небольшое здание в городе Корияма. Сорвана крыша, от стен остался только железный остов.
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Один человек погиб и 17 пострадали при взрыве в японском ресторане

РБКвчера в 23:19

В Фукусиме произошел взрыв

Lenta.ruвчера в 22:26

Не менее 11 человек пострадали при взрыве газа в японской Фукусиме

Известиявчера в 21:36

Не менее 11 человек пострадали при взрыве в японской Фукусиме

Газета.Ruвчера в 21:58

Число пострадавших при взрыве в Фукусиме возросло до 17

РЕН ТВвчера в 22:46

Один человек погиб, 17 пострадали в результате взрыва газа в ресторане в Японии

ТАССвчера в 22:59

При взрыве в ресторане в префектуре Фукусима есть погибший

РИА Новостивчера в 22:58
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Происшествия

Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал трагедию в Барнауле, когда во время драки мужчина убил другого одним ударом.
РИА Новости вчера в 23:14
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
Политика

Посольство получило уведомление о задержании в Белоруссии 32 россиян

Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о задержании 32 россиян, сообщает официальный аккаунт дипмиссии в Twitter.
Общественная служба новостей вчера в 12:56
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Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о расширении санкций против Украины

Ранее российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий распространить санкции на компанию, в которой имеют долю более 25% иностранные физические и юридические лица, против которых уже приняты экономические меры.
RT на русском вчера в 08:30
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Экономика

Названа примерная цена проездного после транспортной реформы в Екатеринбурге, Челябинске и Перми

Напомним, Екатеринбург уже закупил 57 больших "газовых" автобусов, они должны выйти на линии в текущем году.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:16
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 73 случая коронавируса

РИА Новости вчера в 00:36
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Шоу-бизнес

Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной

После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
CT news вчера в 19:32
17
Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

РИА Новости вчера в 12:04
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Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Известия вчера в 06:19
1,9K
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
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Происшествия

Наземная группировка по поиску пропавшего Ан-2 в Бурятии усилена

REGNUM вчера в 05:07
1
Здоровье

В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей

Минздрав России планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
РИА Новости вчера в 20:15
5
Происшествия

Тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без воды

Сегодня в Южно-Сахалинске произошла еще одна авария на водопроводе в районе пересечения улиц Чехова и Компроспекта.
АСТВ 00:13
1
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 28 июля в 19:56
1,8K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com вчера в 14:24
1,2K
Общество

Роспотребнадзор назвал продолжительность жизни коронавируса в воде

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
РБК 00:36
62
Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

РИА Новости 28 июля в 07:32
30
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
1,8K
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
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Общество

Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета вчера в 06:01
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Армия и оружие

Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии

Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер вчера в 13:16
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 июля

В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей от трех до 16 лет, которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии.
РБК 00:38
Космос

Частная компания построит ядерный реактор для Луны

Discover24 28 июля в 06:08
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Армия и оружие

Новый российский истребитель сможет развивать скорость в 5 МАХ

Истребитель-перехватчик МиГ-41, о котором идет речь, не только сможет развивать невероятно большую скорость, но и будет подниматься на высоту в 30 километров, что сделает его абсолютно неуязвимым для большинства существующих средств ПВО.
Вечерний курьер вчера в 14:02
Культура

Русский музей представит выставочный проект к своему 125-летию

На примере даров и крупных поступлений представлены эпохи истории отечественного искусства.
Санкт-Петербургские ведомости 28 июля в 04:10
Экономика

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

Москва, 30 июля 2020, 06:56 — REGNUM Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
REGNUM вчера в 23:56
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Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

CT news вчера в 19:06
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