Происшествия
РБКВласти назвали причину крушения самолета в Стамбуле
Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая. Его цитирует турецкая газета Milliyet. «Из-за плохой погоды самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе», — сказал губернатор.
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с чего всё началось
В результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула один человек погиб, число пострадавших возросло до 157 человек, сообщил 5 февраля глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, пишет телеканал NTV.Известия15:02
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Экономика
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Экономика
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ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
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Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии
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Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.