Происшествия

РБКРБКВласти назвали причину крушения самолета в Стамбуле

Причиной аварийной посадки самолета Pegasus Airlines стали плохие погодные условиях, сообщил губернатор Стамбула Али Ерликая. Его цитирует турецкая газета Milliyet. «Из-за плохой погоды самолет не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе», — сказал губернатор.
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с чего всё началось
В результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула один человек погиб, число пострадавших возросло до 157 человек, сообщил 5 февраля глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа, пишет телеканал NTV
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Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

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При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула погиб один человек

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Один человек погиб в результате жесткой посадки самолета в Стамбуле

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