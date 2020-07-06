Происшествия
Российская газетаОдин человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал. Об этом "РГ" сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
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Общество
Перечислены регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве (685), Московской области (292), Ханты-Мансийском автономном округе (289) и Санкт-Петербурге (280).
Lenta.ru 03:31
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 04 июля в 10:19
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии для России
Специалист отметил, что во время вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии будет проведена вакцинация, после которой начнется карантин.
Evo-rus.com 02:54
Футбол
Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы.
Москва 24 04:10
Гаджеты
Запущена масштабная распродажа смартфонов Xiaomi в России
Ознакомиться со всеми смартфонами Xiaomi, которые участвуют в масштабной распродаже, можно по этой ссылке .
Ferra 04:02
Авто
Mercedes-Benz анонсировал премьеру нового S-Class
Официальная презентация нового Mercedes-Benz S-Class W223 состоится в сентябре, а онлайн показ — уже послезавтра, 8 июля, в 12:30 по московскому времени.
Тарантас Ньюс 03:26
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Великобритания подготовила список россиян и представителей Саудовской Аравии, которые попадают под санкции за нарушение прав человека, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба.
Газета.Ru 03:10
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Культура
Пол Рад и Крис Эванс рассказали о съемках в «Мстителях»
Крис Эванс рассказал о страхах, которые присутствовали, когда он только начинал быть Капитаном Америка.
Moi-portal.ru 01:30
Общество
Препарат против коронавируса исчез из продажи в российских аптеках
По данным аналитического агентства DSM Group и агрегатора аптек «Мегаптека.ру», с полок российских аптек исчез ряд востребованных зарубежных препаратов, один из которых применяется при лечении коронавируса COVID-19.
Ридус 02:32
Экономика
Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры
В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04 июля в 07:54
Происшествия
На Алтае убийцу женщины и детей приговорили к пожизненному заключению
В Алтайском краевом суде огласили приговор жителю Славгорода, который год назад убил женщину с двумя маленькими детьми.
Российская газета 04:21
Общество
В России готовят новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Правительство разрабатывает новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год для семей с детьми.
Городовой 03:23
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Армия и оружие
Из-за обстрела в Горловке без воды остались более трех тысяч человек
РИА Новости 02:21
Экономика
ЦБ РФ дополнил Систему быстрых платежей сервисом pull-переводов
Чтобы воспользоваться сервисом pull-переводов достаточно открыть окно Системы быстрых платежей в приложении банка, на счет в котором нужно собрать деньги, и сделать внутри одного окна запросы на нужные суммы со своих счетов в других банках.
ТАСС 03:25
Общество
В Австрии застрелили критиковавшего Кадырова блогера
Умаров просил политического убежища в Европе.
Кавказ Пост 02:31
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия 03:31
Религия
Патриарх Кирилл призвал не менять музейный статус собора Святой Софии
Заявление касательно статуса собора Святой Софии в Стамбуле сделал глава РПЦ патриарх Кирилл.
Политическая Экспертиза 04:17
Футбол
Флаг «Зенита» подняли на самом высоком флагштоке Европы
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 08:36 — REGNUM На самом высоком флагштоке России и Европы в Петербурге поднят флаг «Зенита» в честь новой победы петербургского футбольного клуба в чемпионате России.
REGNUM 01:36
Здоровье
Прокуратура проверит больницу под Новосибирском и писавшее о ней СМИ
Прокуратура отреагировала на публикацию и объявила, что приступает к проверке больницы, а заодно, по просьбе самой больницы, проверит СМИ, которое теперь обвиняют в публикации недостоверной информации.
Московский Комсомолец Новосибирск 03 июля в 11:16