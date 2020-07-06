В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал. Об этом "РГ" сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

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