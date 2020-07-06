В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал. Об этом "РГ" сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Общество В России продлен срок перевода пенсий и пособий на карту «Мир» Срок перевода пенсий и социальных пособий на карту «Мир» продлен до 1 октября, сообщает Life.ru.

Общество Главный противник «Северного потока-2» дал добро на его достройку Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).

Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».

Общество На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер» На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.

Политика Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой» Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".

Шоу-бизнес Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.

Шоу-бизнес Директор Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях ПДД Недавно по интернету распространился фрагмент программы «Сто вопросов взрослому», где принимала участие популярная российская певица Лариса Долина.

Экономика Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19 Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.

Общество Уровень крайней бедности снизился за год в России Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.

Путешествия Отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции, переориентировавшись на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии, сообщает АТОР.

Энергетика Цены на бензин в России защитили от снижения Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».

Здоровье В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.

Политика Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США Ранее уже поступала информация о его намерении баллотироваться в президенты США.

Энергетика Saudi Aramco поднимет цены на все марки нефти для Азии в августе Саудовская госкомпания Saudi Aramco объявила, что в августе повысит цены на все марки нефти для покупателей из Азии.

Автоспорт Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.