Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОдин человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал. Об этом "РГ" сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
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Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Ростовской области

РБК03:21

Видео: спасатели работают на месте падения вертолета под Ростовом

РЕН ТВвчера в 23:45

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

РИА Новости01:40

Пострадавший при падении вертолета в Ростовской области госпитализирован

Интерфакс01:12

В Ростовской области у вертолета Ми-2 отказал двигатель

Газета.Ru05:00

Экипаж совершившего жесткую посадку в Ростовской области Ми-2 выполнял ремонтные работы

ТАСС03:42

Видео с места жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ростовской области

RT на русском03:34
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Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

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Отмечается, что новинка является аналогом беспроводных наушников от Apple.
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Полицейские задержали 120 выпивох в барах в центре Петербурга

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РИА Новости 05:06
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Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
РИА Новости 04:34
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Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
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Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
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Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
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В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

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Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

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Evo-rus.com 04 июля в 05:30
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Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

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Газета.Ru вчера в 11:26
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СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
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