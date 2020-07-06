Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаОдин человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал. Об этом "РГ" сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

РИА Новости01:40

СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-2 под Ростовом

RT на русском01:54

СК начал проверку после жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области

ТАСС01:25

Пострадавший при падении вертолета в Ростовской области госпитализирован

Интерфакс01:12

В МЧС рассказали о состоянии пострадавшего при жесткой посадке Ми-2 пилота

Газета.Ru02:02

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК00:35

Видео: спасатели работают на месте падения вертолета под Ростовом

РЕН ТВвчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Общество

Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

BFM.ru 02:54
35
Кино

Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон

ВладТайм 03 июля в 04:28
9
Здоровье

Употребление клубники может быть опасно для человека

Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
МордовМедиа вчера в 13:22
60
Общество

Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру

Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
134
Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
59
Футбол

Суд в понедельник приступит к пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд в понедельник должен приступить к пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 17:22
Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
304
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,8K
Авто

Компания Dodge представила самый мощный в мире серийный внедорожник

Американский автопроизводитель представил для американского рынка обновленный кроссовер Dodge Durango, который получил «заряженную» версию SRT Hellcat.
SpeedMe 03 июля в 06:22
98
Происшествия

Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
31
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
2,3K
Общество

В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК вчера в 21:53
59
Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
8
Происшествия

В Австрии арестовали двух чеченцев по подозрению в убийстве диссидента

Британская газета уточнила, арестованные приехали из Чечни. О самом убийстве уже сообщалось.
Аргументы недели вчера в 13:02
2
Здоровье

Оценена опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии для России

Специалист отметил, что во время вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии будет проведена вакцинация, после которой начнется карантин.
Evo-rus.com 02:54
355
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели.
REGNUM 01:10
Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Армия и оружие

Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»

Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
83
Наука

Названо новое преимущество вакцины от коронавируса

Ученые назвали разработанную технологию по производству вакцины от COVID-19 универсальной, то есть ее можно будет адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями.
Lenta.ru 01:55
1
Футбол

Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния

БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
1K
Культура

В гоночном комплексе «Игора Драйв» открылся интерактивный автотеатр

На территории гоночного комплекса "Игора Драйв" стал работать интерактивный автотеатр.
Piter.tv вчера в 08:06
1
Здоровье

Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области

Врач Елена Минакова, лечившая пациентов с новой коронавирусной инфекцией, скончалась в Воронежской области.
Газета.Ru вчера в 15:52
20
Общество

Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли

Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
7
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 04 июля в 10:06
1,9K
Футбол

Моуринью ответил на шутку «Арсенала» о поражении «Тоттенхэма»

Газета.Ru 02:34
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
61
Экономика

В России сократилось количество инвестпроектов США

США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
76
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Здоровье

В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус 04 июля в 08:24
7
Главное