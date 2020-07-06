Происшествия
Российская газетаОдин человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области
В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал. Об этом "РГ" сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
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Кино
Сериал «Великая» от Hulu продлен на второй сезон
ВладТайм 03 июля в 04:28
Здоровье
Употребление клубники может быть опасно для человека
Садовая клубника является сильным аллергеном, а польза ее плодов сомнительна.
МордовМедиа вчера в 13:22
Общество
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Футбол
Суд в понедельник приступит к пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник должен приступить к пересмотру приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости вчера в 17:22
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Авто
Компания Dodge представила самый мощный в мире серийный внедорожник
Американский автопроизводитель представил для американского рынка обновленный кроссовер Dodge Durango, который получил «заряженную» версию SRT Hellcat.
SpeedMe 03 июля в 06:22
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Общество
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения интересуется российской вакциной от коронавируса.
РБК вчера в 21:53
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
Происшествия
В Австрии арестовали двух чеченцев по подозрению в убийстве диссидента
Британская газета уточнила, арестованные приехали из Чечни. О самом убийстве уже сообщалось.
Аргументы недели вчера в 13:02
Здоровье
Оценена опасность вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии для России
Специалист отметил, что во время вспышки бубонной чумы в КНР и Монголии будет проведена вакцинация, после которой начнется карантин.
Evo-rus.com 02:54
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели.
REGNUM 01:10
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Армия и оружие
Украина направит на Крым три дивизиона крылатых ракет «Нептун»
Военные Украины разместят в Черноморском и Азовском регионах три комплекса крылатых ракет, направленных на Крымский полуостров.
Российский Диалог 00:43
Наука
Названо новое преимущество вакцины от коронавируса
Ученые назвали разработанную технологию по производству вакцины от COVID-19 универсальной, то есть ее можно будет адаптировать и применять в борьбе с новыми эпидемиями.
Lenta.ru 01:55
Футбол
Во вратаря клуба ПФЛ во время тренировки попала молния
БИЗНЕС Online вчера в 03:13
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Культура
В гоночном комплексе «Игора Драйв» открылся интерактивный автотеатр
На территории гоночного комплекса "Игора Драйв" стал работать интерактивный автотеатр.
Piter.tv вчера в 08:06
Здоровье
Лечившая пациентов с COVID-19 врач скончалась в Воронежской области
Врач Елена Минакова, лечившая пациентов с новой коронавирусной инфекцией, скончалась в Воронежской области.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 04 июля в 10:06
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
Экономика
В России сократилось количество инвестпроектов США
США оказались на четвертом месте: количество проектов уменьшилось на 61% и составило 20 проектов, в 2018 году их было 33, приводит данные исследования РБК.
Коммерсантъ 00:43
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Здоровье
В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус 04 июля в 08:24