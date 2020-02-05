с чего всё началось

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции. Как отмечается, число пострадавших возросло до 157. Ранее сообщалось о 139 пострадавших.

Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

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