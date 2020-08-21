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7 новостей
7 новостей

Один человек погиб, трое пострадали при взрыве газа в Ярославле

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле. Инцидент случился вечером в пятницу на улице Батова. Сообщается об одном погибшем и троих пострадавших.В источнике
С чего всё началось
Губернатор региона Дмитрий Миронов в свою очередь сообщил
, что поручил правительству Ярославской области принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших и распорядился задействовать все экстренные службы города для устранения последствий ЧП.
Радио Sputnikвчера в 13:42
Подробнее о событии
Ярновости

При взрыве газа в Ярославле погибла женщина 1954 года рождения

Ярновостивчера в 15:21
РИА Новости

Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Ярославле

РИА Новостивчера в 13:14
Ёлдаш

В Ярославле произошел взрыв в квартире четвертого этажа жилого дома

Ёлдашвчера в 12:57
ГТРК Ярославия

Взрыв газа в Ярославле: под завалами могут быть люди

ГТРК Ярославиявчера в 14:01
Новости Ярославля 76.ru

Очевидцы рассказали, как произошёл взрыв дома в Ярославле

Новости Ярославля 76.ruвчера в 14:39
ЯрNews

Жильцы дома, в котором взорвался газ: Эта квартира часто продавалась

ЯрNewsвчера в 15:20
ТАСС

В результате взрыва в доме в Ярославле произошло обрушение перекрытий пяти этажей

ТАССвчера в 14:45

Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Веснавчера в 15:11
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Лечащие врачи Навального окончательно исключили его отравление

Точный диагноз, поставленный Алексею Навальному, исключает отравление, заявил главный врач омской больницы, где лечится оппозиционер, Александр Мураховский, 21 августа сообщает пресс-служба регионального минздрава.
ИА Красная Веснавчера в 16:42
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Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождьвчера в 11:40
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Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Жданов рассказал, что когда они находились в кабинете влавврача, перед ними появился представитель транспортной милиции, продемонстрировав им на мобильном устройстве, что в организме политика обнаружили какое-то вещество.
Evo-rus.com02:11
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Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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