Один человек погиб, трое пострадали при взрыве газа в Ярославле
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле. Инцидент случился вечером в пятницу на улице Батова. Сообщается об одном погибшем и троих пострадавших.В источнике
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