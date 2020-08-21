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7 новостей
7 новостей

Один человек погиб, трое пострадали при взрыве газа в Ярославле

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле. Инцидент случился вечером в пятницу на улице Батова. Сообщается об одном погибшем и троих пострадавших.В источнике
С чего всё началось
Новости Ярославля 76.ru

В Ярославле обрушился подъезд дома

Это преподаватель художественной школы "Канцона" Елена Калошина.
Новости Ярославля 76.ruвчера в 12:35
Подробнее о событии
Коммерсантъ Ярославль

В Ярославле из пострадавшего от взрыва газа дома эвакуировали 160 человек

Коммерсантъ Ярославльвчера в 15:41
РИА Новости

Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Ярославле

РИА Новостивчера в 13:14
Новости Ярославля 76.ru

Опубликован фоторепортаж с места взрыва дома в Ярославле

Новости Ярославля 76.ruвчера в 14:52
Ярновости

Территорию вокруг дома на улице Батова оцепила Росгвардия

Ярновостивчера в 14:18
Ёлдаш

В Ярославле произошел взрыв в квартире четвертого этажа жилого дома

Ёлдашвчера в 12:57
ЯрNews

Жильцы дома, в котором взорвался газ: Эта квартира часто продавалась

ЯрNewsвчера в 15:20
ТАСС

В результате взрыва в доме в Ярославле произошло обрушение перекрытий пяти этажей

ТАССвчера в 14:45

Петиция против обязательного ношения масок появилась в Сети

Президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», член экспертного совета при правительстве России Александр Саверский разметил на сайте change.org петицию против обязательного ношения масок.
Live24вчера в 09:34
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В Белоруссии заблокирован доступ к сайту ИА REGNUM

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости" Особенность блокировки доступа белорусских пользователей сети интернет к ресурсам ИА REGNUM заключается в том, что при попытке открыть сайт или найденную в поисковой системе публикацию происходит долгая загрузка и сброс соединения.
REGNUM19 августа в 05:54
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В России разработают план профилактики абортов

Минздрав, Минтруд, региональные власти и некоммерческие организации разработают комплекс мер по профилактике абортов, говорится в плане мероприятий в рамках программы «Десятилетие детства» на период до 2027 г.
Ведомостивчера в 09:57
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Семь ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю

В ходе третьей ракетной атаки за ночь из Газы выпустили семь ракет, нацеленных на гражданских лиц в южном Израиле сообщение ЦАХАЛ В Израиле рассказали, что шесть из семи ракет успешно перехвачены местной системой ПВО "Железный купол".
Piter.tvвчера в 02:15